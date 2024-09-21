Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bangun Jembatan Desa Pakai Uang Sendiri, Pria Ini Malah Masuk Bui

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |13:04 WIB
Bangun Jembatan Desa Pakai Uang Sendiri, Pria Ini Malah Masuk Bui
Jembatan apung di Desa Zhenlin, Tiongkok yang tuai kontroversi (Foto: Oddity Central)
A
A
A

SEORANG pria asal Tiongkok dijebloskan ke penjara setelah berinisiatif membangun jembatan di Desa Zhenlin, Provinsi Jilin, yang terputus oleh Sungai Taoer.

Sebelum 2005, penduduk harus menempuh 70 kilometer untuk menuju jembatan terdekat yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Melansir Odditity Central, Huang Deyi, seorang penduduk desa, membangun jembatan apung di seberang sungai saat pemerintah daerah menutup mata.

Jembatan kecil untuk akses ke desa terpencil itu kemudian disambut baik oleh masyarakat yang bersedia turut berpartisipasi karena dinilai lebih murah dan efisien ketimbang harus berkendara 70 kilometer ke jembatan resmi terdekat. 

Pada tahun 2014, Huang Deyi dan belasan warga desa lainnya memperbaiki jembatan dengan mengelas 13 perahu logam untuk menopang kendaraan berat. 

Jembatan apung di Desa Zhenlin Tiongkok(Foto: Oddity Central)

Namun, empat tahun kemudian, Otoritas Urusan Air Taonan memerintahkan pembongkaran jembatan dan menuduh Huang dan keluarganya mengambil keuntungan secara ilegal dari proyeknya itu. 

Huang ditahan pada 2019 bersama keluarganya dan didakwa melakukan berbagai kejahatan, termasuk mengumpulkan total 44.000 yuan (USD6.200) dari kendaraan yang melintasi jembatan pada tahun 2014 dan 2018. 

Investigasi lanjutan mengungkap bahwa Huang menagih lebih dari 52.000 yuan (USD7.300) sejak tahun 2005, dan ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. 

Huang Deyi lalu mengajukan banding atas hukuman pengadilan seraya mengakui bahwa jembatannya belum disetujui. Meski begitu ia berargumen bahwa tujuannya semata-mata unutk membantu masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187361//kelapa-zk6K_large.jpg
China Investasi Hilirisasi Kelapa Rp1,6 Triliun di Morowali, Mulai Produksi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185436//china-LKeD_large.jpg
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184643//tol-BXC1_large.jpg
Beton Canggih Tol Solo–Jogja Hemat Biaya, Perbaiki Retak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184095//infrastruktur-oQ9v_large.png
Menteri PU Ajukan Tambahan Rp43,4 Triliun untuk Bangun Sekolah Rakyat dan Madrasah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184062//infrastruktur-T7Hx_large.jpg
26 BUMN Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Ekonomi di Desa Komodo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement