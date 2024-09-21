Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Bekali Pelaku Ekraf Banyuwangi Pelatihan Content Creator dan Digital Marketing

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |11:10 WIB
Kemenparekraf Bekali Pelaku Ekraf Banyuwangi Pelatihan <i>Content Creator</i> dan Digital Marketing
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar pelatihan berbasis kompetensi khususnya terkait kemampuan untuk menjadi content creator serta digital marketing bagi pelaku ekonomi kreatif di Banyuwangi, Jawa Timur. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2024 telah mencapai lebih dari 215 juta orang. 

Angka ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan oleh pelaku ekonomi kreatif Indonesia dengan pendekatan digital. Di mana para pelaku ekraf harus dapat melakukan promosi produk dengan cara yang kreatif, dan membangun komunitas yang loyal.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Kami menemukan korelasi yang sangat kuat antara konten-konten yang viral terhadap penjualan yang meningkat. Hampir semua bisa menjadi content creator dan hari ini 100 pelaku ekraf dari Banyuwangi sedang kami ikutkan dalam pelatihan tentang content creator dan digital marketing," kata Sandi, mengutip siaran pers Kemenparekraf.

Sandi menekankan bahwa konten yang harus disiapkan bukan sekadar viral, namun konten yang menghibur juga inspiratif. Konten yang ada aspek religi juga bisa mendongkrak penjualan bukan hanya pariwisata tapi juga produk ekonomi kreatif. 

 

