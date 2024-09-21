Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Keren! Anjing Pelacak di Bandara Jepang Bisa Deteksi Uang Tunai dalam Koper

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |10:56 WIB
Keren! Anjing Pelacak di Bandara Jepang Bisa Deteksi Uang Tunai dalam Koper
Anjing pelacak di Bandara Narita, Jepang (Foto: Pexels/Mali Maeder)
A
A
A

PEMERIKSAAN di bandara lazimnya dilakukan sangat ketat demi menghindari bawaan ilegal dari para penumpang maskapai. Bahkan beberapa bandara menggunakan anjing pelacak. 

Seperti yang dilakukan Jepang dengan menggunakan anjing pelacak di Bandara Narita. Menariknya, kehadiran sepasang Labrador Retriever bernama Lilax dan Tori ini untuk melacak uang tunai di dalam koper. 

Kedua anjing tersebut mulai dikerahkan pada awal Agustus dengan satu misi untuk mendeteksi tumpukan uang tunai yang disembunyikan di dalam bagasi penumpang.

Melansir The Asahi Shimbun, dua anjing tersebut dipilih dari anjing pelacak narkoba pilihan yang menunjukkan rekam jejak luar biasa di lokasi penyelidikan. Anjing super elite tersebut diharapkan dapat mencegah terjadiany pencucian uang yang dibawa oleh oknum ke luar negeri. 

Menyelesaikan kursus pelatihan khusus selama satu bulan sebagai persiapan debut mereka, sepasang anjing berusia 6 tahun itu mulai bertugas di Kantor Bea Cukai Cabang Narita, Bea Cukai Tokyo.

Lilax dan Tori menyaring lebih dari 10 staf bea cukai yang menyamar sebagai penumpang selama demonstrasi di Bandara Narita.

Anjing pelacak di Bandara Narita(Foto: The Asahi Shimbun/Seiichi Kobayashi)

Seperti anjing pelacak narkoba, mereka dilatih untuk duduk di samping pawangnya setelah mereka mendeteksi tumpukan uang tunai.

“Hubungan kepercayaan antara anjing dan pawangnya penting bagi efektivitas investigasi,” tegas seorang pejabat senior bea cukai.

Lilax dan Tori dibesarkan di pusat pelatihan anjing pendeteksi narkoba Bea Cukai Tokyo di distrik Sanrizuka Goryo Bokujo di Narita, Prefektur Chiba.

Mereka menghabiskan waktu empat tahun di bandara-bandara di Jepang untuk melacak narkoba ilegal. Lilax dan Tori menemukan stimulan dan zat-zat terlarang lainnya masing-masing pada lima dan empat kesempatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192086//kecelakaan_beruntun_libatkan_50_kendaaraan_di_jepang-DjdC_large.jpg
Kecelakaan Besar Libatkan 50 Kendaraan Terjadi di Tol, Api Berkobar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191288//pltn_kashiwazaki_kariwa-BAV4_large.jpg
15 Tahun Setelah Bencana Fukushima, Jepang Akan Aktifkan Kembali PLTN Terbesarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190682//kano_menikah_dengan_persona_ai_buatan_chatgpt_klaus-niy2_large.jpg
Perempuan Jepang “Menikah” dengan Persona AI Ciptaan ChatGPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189703//gempa-zd08_large.jpg
Jepang Keluarkan Peringatan Megaquake Advisory, Apakah Masih Aman untuk Wisata?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663//gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185610//cloudflare-Mh5E_large.jpg
Cloudflare Diperintahkan Bayar Rp52,5 Miliar Gara-Gara Penyebaran Manga Ilegal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement