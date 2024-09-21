Viral Turis Buang Air Kecil di Pantai Pattaya Bikin Warlok Geram

SEBUAH video menampilkan turis pria sedang buang air kecil di pinggir Pantai Pattaya, Thailand. Aksinya viral di media sosial hingga membuat warga lokal geram bukan main.

Melansir The Thaiger, video tersebut dibagikan oleh sebuah akun Facebook dengan diberi judul 'Perenang Berenang, dan Orang yang Buang Air Kecil'.

Video cepat beredar di grup Facebook Pattaya yang memiliki lebih dari 200 ribu lebih anggota. Kejadian tersebut tentu saja mengundang amarah netizen dan warga lokal Pattaya.

Banyak toilet yang disediakan di pantai tersebut, namun sayang turis tersebut memilih melakukannya di pinggir pantai yang memiliki banyak pengunjung.

Perilaku tersebut memicu kekhawatiran mengenai reputasi Pantai Pattaya, dan kemungkinan akan menjadi penghalang bagi wisatawan yang akan berkunjung.

Wali Kota Pattaya, Poramase Ngamphichet telah mengetahui insiden ini dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap turis tersebut.