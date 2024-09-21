Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Turis Buang Air Kecil di Pantai Pattaya Bikin Warlok Geram

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |09:09 WIB
Viral Turis Buang Air Kecil di Pantai Pattaya Bikin Warlok Geram
Turis buang air kecil sembarangan di Pantai Pattaya, Thailand (Foto: Pattaya News)
SEBUAH video menampilkan turis pria sedang buang air kecil di pinggir Pantai Pattaya, Thailand. Aksinya viral di media sosial hingga membuat warga lokal geram bukan main.

Melansir The Thaiger, video tersebut dibagikan oleh sebuah akun Facebook dengan diberi judul 'Perenang Berenang, dan Orang yang Buang Air Kecil'.

Video cepat beredar di grup Facebook Pattaya yang memiliki lebih dari 200 ribu lebih anggota. Kejadian tersebut tentu saja mengundang amarah netizen dan warga lokal Pattaya. 

Banyak toilet yang disediakan di pantai tersebut, namun sayang turis tersebut memilih melakukannya di pinggir pantai yang memiliki banyak pengunjung. 

Perilaku tersebut memicu kekhawatiran mengenai reputasi Pantai Pattaya, dan kemungkinan akan menjadi penghalang bagi wisatawan yang akan berkunjung.

Wali Kota Pattaya, Poramase Ngamphichet telah mengetahui insiden ini dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap turis tersebut. 

 

Berita Terkait
Thailand Deteksi Ratusan Drone di Perbatasan, Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata
Thailand dan Kamboja Tandatangani Gencatan Senjata untuk Hentikan Konflik Perbatasan
Jet Tempur F-16 Thailand Bombardir Pusat Penipuan dan Judi di Kamboja
Pertempuran di Perbatasan Thailand–Kamboja Masuki Hari ke-11, Korban Tewas Bertambah Jadi 52 Orang
Pertempuran Terus Berkobar, Thailand Tuntut Kamboja Umumkan Gencatan Senjata Sepihak
Konflik Memanas, Pemboman Thailand Disebut Dekati Pengungsi Kamboja
Telusuri berita women lainnya
