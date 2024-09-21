Heboh Kunjungan IShowSpeed, Sandiaga: Semoga Bikin Indonesia Makin Mendunia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut menyoroti kedatangan YouTuber asal Amerika Serikat, IShowSpeed ke Indonesia.

Ya, setelah melakukan pelesiran di kawasan Jakarta, IShowSpeed mengunjungi Bali. Ia terlihat melakukan sejumlah aktivitas, mulai dari nonton pertunjukan Tari Kecak yang berlangsung di Uluwatu, mencicipi kuliner, hingga bermain dengan monyet.

Melalui akun Instagramnya, Menparekraf Sandiaga Uno mengunggah tanggapannya atas kehadiran YouTuber IShowSpeed ke Indonesia.

“Dari makan nasi padang pakai cara kocak, sampai keciduk heboh ikutan Tari Kecak,” tulis Sandi dalam keterangan fotonya seperti dikutip, Sabtu (21/9/2024).

(Foto: X/@19LKI)

“Asyiknya El Kecepatan main #DiIndonesiaAja bikin pengen ikutan!,” tambahnya.

IShowSpeed alias Darren Watkins Jr. ini lahir 21 Januari 2005 di Cincinnati dan mulai aktif di YouTube sejak usia 11 tahun. Popularitas Speed meroket pada 2021 saat video livestream-nya viral.

Reaksi heboh, tingkah tak terduga, dan komentarnya yang blak-blakan membuat Speed punya banyak pengikut bahkan sampai punya puluhan juta subscriber!