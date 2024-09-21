TMII Siapkan Lintasan Lari untuk Pengunjung, Bisa Keliling Anjungan Sambil Olahraga

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) membuat rute lari yang dibuka untuk umum pertama kalinya pada Jumat, 20 September 2024. Pengelola menyediakan rute untuk para pelari mengelilingi anjungan.

Direktur Komersial TMII, Ratri Paramita mengatakan, rute baru ini berjarak 2,5 kilometer dan 5 kilometer.

“Rutenya saat ini ada 2,5 K (Kilometer) dan 5 K, ke depannya ditargetkan 10 K,” ucap Ratri, kepada awak media, termasuk MNC Portal.

Untuk pembukaan rute baru ini kata Ratri, pihaknya menyediakan harga promo annual pas dengan harga Rp250.000, yang masa berlaku selama satu tahun. Pengunjung atau pelari jika sudah memiliki annual pas bisa sesuka hati datang ke TMII.

(Foto: Danandaya/MPI)

“Biasanya kami lepas tiket annual itu Rp400 ribu, tapi di hari ini peresmian sampai tanggal 30 September hanya Rp250 ribu,” sambungnya.

Selain promo harga, pemilik annual pas jika mendapatkan bonus tambahan seperti diskon harga untuk pembelian beberapa item di TMII.

“Terus tawarannya juga mendapatkan diskon khusus 10 persen untuk FNB dan merchandise official store TMII, terus yang daftar mendapatkan jersey juga,” tuturnya.