Resep Camilan Otak-Otak udang, Cocok Disantap di Akhir Pekan

RESEP camilan hari ini adalah otak-otak udang yang cocok menemani weekend Anda. Otak-otak memang nikmat, dan cukup mengenyangkan untuk menjadi camilan.

Berikut resep otak-otak udang, seperti dilansir dari akun Cookpad Wati Wartini, @Wati_9456228.

Bahan-bahan

100 gram udang, lumuri jeruk nipis & garam. Cuci bersih

120 gram tepung tapioka

1 sendok teh lada bubuk

2 buah bawang putih

5 buah bawang merah

1 butir telur ukuran kecil

1 batang daun bawang, iris halus

Secukupnya garam

Secukupnya kaldu jamur/penyedap

Secukupnya air untuk merebus

Cara Membuat

1. Blender udang jadi satu, tambahkan bawang putih dan merah serta telur

2. Campur jadi satu bahan yang sudah diblender, tepung tapioka daun bawang, lada, kaldu jamur dan garam

3. Uleni hingga kalis dan cek rasa. Benahi jika dirasa kurang

4. Bentuk adonan yang sudah kalis menjadi bentuk lonjong, sampai habis

5. Panaskan air hingga mendidih. Masukkan otak otak, rebus hingga mengapung, tanda otak otak sudah matang

6. Goreng otak otak hingga kuning kecoklatan

7. Sajikan otak otak bersama sambal botol.

(Martin Bagya Kertiyasa)