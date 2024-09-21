Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Camilan Otak-Otak udang, Cocok Disantap di Akhir Pekan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |08:09 WIB
Resep Camilan Otak-Otak udang, Cocok Disantap di Akhir Pekan
Resep Otak-Otak. (Foto: Cookpad)
RESEP camilan hari ini adalah otak-otak udang yang cocok menemani weekend Anda. Otak-otak memang nikmat, dan cukup mengenyangkan untuk menjadi camilan.

Berikut resep otak-otak udang, seperti dilansir dari akun Cookpad Wati Wartini, @Wati_9456228.

Bahan-bahan
100 gram udang, lumuri jeruk nipis & garam. Cuci bersih
120 gram tepung tapioka
1 sendok teh lada bubuk
2 buah bawang putih
5 buah bawang merah
1 butir telur ukuran kecil
1 batang daun bawang, iris halus
Secukupnya garam
Secukupnya kaldu jamur/penyedap
Secukupnya air untuk merebus

Cara Membuat
1. Blender udang jadi satu, tambahkan bawang putih dan merah serta telur
2. Campur jadi satu bahan yang sudah diblender, tepung tapioka daun bawang, lada, kaldu jamur dan garam
3. Uleni hingga kalis dan cek rasa. Benahi jika dirasa kurang
4. Bentuk adonan yang sudah kalis menjadi bentuk lonjong, sampai habis
5. Panaskan air hingga mendidih. Masukkan otak otak, rebus hingga mengapung, tanda otak otak sudah matang
6. Goreng otak otak hingga kuning kecoklatan 
7. Sajikan otak otak bersama sambal botol. 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
