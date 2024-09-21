OOTD Liburan Erika Carlina di Luar Negeri, Netizen: Cantiknya Awur-awuran

ERIKA Carlina salah satu artis yang memiliki selera fashion cukup menarik. Hal itu ditunjang dengan tubuhnya yang ideal serta warna kulitnya yang sporty.

Salah satunya adalah gaya outfit Erika yang mengenakan outfit sporty. Namun dia tetap menunjukkan tampilan seksinya.

Gaya outfit sporty nan seksi dibagikan di laman Instagram pribadinya. Hal itu terlihat saat dia sedang berlibur ke luar negeri.

Pada postingannya itu, Erika memakai bra top bergaris warna hitam putih dipadukan dengan hot pants dan sneakers. Dia juga membawa shoulder bag warna hitam.

Untuk polesan makeupnya sendiri, pemain film Tulah 6/13 ini menggunakan riasan natural dengan warna nude. Sementara rambutnya distyling half bun yang tetap memberi kesan sporty pada tampilannya.

Artis kelahiran 1993 ini terlihat seksi pada tampilannya. Tubuh rampingnya pun begitu terlihat. Dia pun berpose sambil memamerkan OOTD dan memberikan ekspresi wajah datar. Kaki jenjangnya pun begitu terlihat di foto ini.