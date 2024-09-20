Muhammad Hafidz dan Aliya Nissa Thalib Sandang Gelar Abang None Jakarta 2024

MALAM Final Pemilihan Abang None Jakarta 2024 diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jumat (20/9/2024). Muhammad Hafidz dari Kepulauan Seribu dan Aliya Nissa Thalib dari Jakarta Barat terpilih sebagai Abang None Jakarta 2024.

Mereka berhasil menyandang gelar Abang None usai mengalahkan 34 Finalis Abang None Jakarta 2024 lainnya dari lima Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Piala diberikan langsung oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Pj Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta Mirdiyanti kepada Abang None Jakarta 2024. Begitu pula selempang kebanggaan yang juga langsung disematkan. Mulanya mereka diberi kesempatan untuk memaparkan aspirasi terkait isu yang memang selalu ditekankan dalam perhelatan Abang None Jakarta ini, tentang Jakarta sebagai kota global.

Dalam aspirasi tersebut, dijelaskan mengenai salah satu isu kesehatan, ekonomi, lingkungan, kebudayaan, serta isu lain yang berkaitan dengan perwujudan Jakarta sebagai kota global. Aspirasi yang disampaikan tersebut sekaligus menandai bahwa para finalis tak hanya memiliki penampilan menarik tapi juga pemikiran yang kritis, tajam, dan mendalam.

The Grand Final Abang None Jakarta. (Foto: Tangkapan Layar)

Setelah menyampaikan aspirasinya, delapan finalis terpilih melaju ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab yang diberikan oleh para juri secara acak. Mereka hanya diberikan waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari juri.

Lalu di tahap selanjutnya, mengerucut hingga hanya tersisa tiga finalis Abang None. Ketiga finalis terpilih memasuki sesi tanya jawab terakhir bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Pj Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta Mirdiyanti. Heru Budi Hartono menanyakan satu pertanyaan pamungkas kepada ketiga Abang sementara Mirdiyanti bertanya kepada ketiga None.