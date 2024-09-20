Pj Gubernur DKI Jakarta Resmi Buka The Grand Final Abang None Jakarta, Dimeriahkan dengan Pantun

MALAM Final Pemilihan Abang None Jakarta 2024 diselenggarakan pada Jumat (20/9/2024) di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Ini menjadi malam puncsk dan penentuan siapa wajah baru dari Abang None tahun ini.

Acara spesial ini pun turut resmi dibuka oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Datang secara spesial, Pj Gubernur Heru mengungkap apresiasi acara Malam Puncak Abang None yang diselenggarakan di GTV ini.

“Malam hari ini kita menghadiri acara finalis Abang None Jakarta 2024 di lokasi MNC. Maka dari itu saya ucapakan seluruh jajaran MNC atas partisipasinya,” tutur Pj Gubernur Heru Jumat (20/9/2024).

Dalam kesempatan ini, Heru Budi juga membuka Malam Puncak Abang None ini dengan pantun yang mencuri perhatian. Pantun tersebut begitu bersemangat dan membuat riuh para penonton.

Muda-mudi tampil beraksi, sampaikan aspirasi dengan penuh semangat, kita akan melihat generasi muda penuh inspirasi, di malam final Abang None Jakarta 2024. Heru Budi mengungkap para pemenang Abang None Jakarta 2024 ini bisa memberikan pengaruh dan dampak baik untuk kota Jakarta.