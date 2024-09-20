Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pj Gubernur DKI Jakarta Resmi Buka The Grand Final Abang None Jakarta, Dimeriahkan dengan Pantun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |23:27 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Resmi Buka The Grand Final Abang None Jakarta, Dimeriahkan dengan Pantun
The Grand Final Abang None Jakarta. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

MALAM Final Pemilihan Abang None Jakarta 2024 diselenggarakan pada Jumat (20/9/2024) di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Ini menjadi malam puncsk dan penentuan siapa wajah baru dari Abang None tahun ini.

Acara spesial ini pun turut resmi dibuka oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Datang secara spesial, Pj Gubernur Heru mengungkap apresiasi acara Malam Puncak Abang None yang diselenggarakan di GTV ini.

“Malam hari ini kita menghadiri acara finalis Abang None Jakarta 2024 di lokasi MNC. Maka dari itu saya ucapakan seluruh jajaran MNC atas partisipasinya,” tutur Pj Gubernur Heru Jumat (20/9/2024).

Dalam kesempatan ini, Heru Budi juga membuka Malam Puncak Abang None ini dengan pantun yang mencuri perhatian. Pantun tersebut begitu bersemangat dan membuat riuh para penonton.

Muda-mudi tampil beraksi, sampaikan aspirasi dengan penuh semangat, kita akan melihat generasi muda penuh inspirasi, di malam final Abang None Jakarta 2024. Heru Budi mengungkap para pemenang Abang None Jakarta 2024 ini bisa memberikan pengaruh dan dampak baik untuk kota Jakarta. 

The Grand Final Abang None Jakarta. (Foto: Tangkapan Layar)
The Grand Final Abang None Jakarta. (Foto: Tangkapan Layar)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/612/3065701/the_grand_final_abang_none_jakarta-avsP_large.jpg
Muhammad Hafidz dan Aliya Nissa Thalib Sandang Gelar Abang None Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/612/2846767/rio-martino-sebastian-dan-lady-sarah-karjana-jadi-juara-abnon-seribu-2023-XsYeTLAp7S.JPG
Rio Martino Sebastian dan Lady Sarah Karjana Jadi Juara Abnon Seribu 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/612/2836941/ini-pemenang-gelar-abang-none-berbakat-kepulauan-seribu-2023-aoZ1KHSy6n.jpg
Ini Pemenang Gelar Abang None Berbakat Kepulauan Seribu 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/612/2836936/ini-harapan-bupati-kepulauan-seribu-untuk-abang-none-kepulauan-seribu-2023-dsHyCCvAFO.jpg
Ini Harapan Bupati Kepulauan Seribu untuk Abang None Kepulauan Seribu 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/612/2836929/keseruan-finalis-abang-none-kepulauan-seribu-2023-unjuk-bakat-di-malam-keakraban-zN3xGUrddZ.jpg
Keseruan Finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 Unjuk Bakat di Malam Keakraban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/612/2829005/abang-none-kepulauan-seribu-2023-didominasi-gen-z-cara-lestarikan-budaya-pada-anak-muda-9IM1AuVt8v.jpg
Abang None Kepulauan Seribu 2023 Didominasi Gen Z, Cara Lestarikan Budaya Pada Anak Muda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement