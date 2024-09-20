Tingkah IShowSpeed di Ubud Bali, Bersahabat hingga Usil dengan Monyet

Tingkah IShowSpeed di Ubud Bali, Bersahabat hingga Usil dengan Monyet (Foto: X)

Youtuber IShowSpeed tengah berada di Indonesia. Saat ini, pemilik nama asli Darren Jason Watkins Jr itu tengah berada di Bali, salah satunya berkunjung ke Monkey Forest, Ubud.

IShowSpeed terlihat mengenakan jersey dengan nama 'El Kecepatan' di punggungnya. Nama yang dijuluki netizen untuknya.

Seluruh kegiatannya di Bali yang disambut keriuhan masyarakat dirangkum melalui akun X @speedupdates1. Speed lagi-lagi mengalami insiden kocak saat berada di Monkey Forest. Sebab, salah satu monyet tampak menghampirinya dan duduk di sampingnya.

"Speed membuat monyet menjadi temannya dan dia mencoba mencium Speed di Indonesia," bunyi cuitan di akun X @speedupdates1, Jumat (20/9/2024).

Tak hanya itu, segerombolan monyet juga tampak beberapa menghampirinya hingga mencuri mic yang seharusnya digunakan untuk live streaming.

"Mic Speed dicuri oleh seekor monyet di Indonesia," bunyi cuitan lainnya.

Speed sendiri tampak begitu jahil kepada gerombolan monyet di sana, dia kerap menjulurkan tangannya, sengaja ingin menggoda monyet. Pantas saja monyet-monyet tersebut berbalik menerjang hingga mengejarnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)