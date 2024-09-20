Asyik Ikuti Drama Lolly dan Nikita Mirzana, Masakan Emak Emak Sampai Gosong

Drama antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Laura Meizani alias Lolly, terus menjadi perhatian netizen. Asyik mengikuti drama antara ibu dan puterinya itu, salah seorang emak-emak memasak makanan sampai gosong.

Pemilik akun @yourmine2311 ini membagikan potret masakannya yang gosong akibat ditinggal menonton live penjemputan paksa Loly.

“Nangis banget, mantengin berita Lolly jadi masak sayu asem kering,” kata akun itu, dikutip Jumat (20/9/2024).

Postingan itu memperlihatkan sayur asem itu surut dan menyisakan sayur-sayurnya. Tidak hanya itu, wajannya terlihat gosong seperti ditinggal lama.

Video itu sontak menjadi viral, bahkan disaksikan lebih dari satu juta kali di TikTok. Puluhan ribu orang juga menyukai video tersebut.