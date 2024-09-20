Drama antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Laura Meizani alias Lolly, terus menjadi perhatian netizen. Asyik mengikuti drama antara ibu dan puterinya itu, salah seorang emak-emak memasak makanan sampai gosong.
Pemilik akun @yourmine2311 ini membagikan potret masakannya yang gosong akibat ditinggal menonton live penjemputan paksa Loly.
“Nangis banget, mantengin berita Lolly jadi masak sayu asem kering,” kata akun itu, dikutip Jumat (20/9/2024).
Postingan itu memperlihatkan sayur asem itu surut dan menyisakan sayur-sayurnya. Tidak hanya itu, wajannya terlihat gosong seperti ditinggal lama.
Video itu sontak menjadi viral, bahkan disaksikan lebih dari satu juta kali di TikTok. Puluhan ribu orang juga menyukai video tersebut.