Ngaku Orang Berada, Begini Penampakan Rumah Vadel Badjideh Kekasih Lolly

VADEL Badjideh, kekasih Lolly tengah berpolemik dengan Nikita Mirzani sebagai ibunda sang kekasih karena diduga telah menghamili dan menyuruh sang putri, Lolly untuk melakukan tindakan aborsi.

Bahkan Vadel Badjideh juga telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Nikita, atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Selain permasalahan itu, Vadel Badjideh juga dituduh menumpang hidup dari Lolly. Sebab gadis yang bernama asli Laura Meizani itu, diduga kerap membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Vadel dan membuat Lolly banyak berhutang.

Terkait tuduhan tersebut, Vadel Badjideh tegas membantahnya, dengan mengaku berasal dari keluarga berada.

"Ya tersinggung, karena keluarga gue keluarga berada juga. Jadi kalau ada yang bilang gue makai uang Lolly itu ketawain aja," kata Vadel, dikutip dari kanal Youtube Cumi-Cumi, Jumat (20/9/2024)

Gara-gara pengakuannya itu, sebagia netizen pun langsung penasaran dengan kehidupan sehari-hari Vadel. Dari penelusuran di akun TikTok pribadinya,@VadelBadjideh, ia sendiri sempat membagikan video dirinya sedang menari dengan sang kakak di rumah.

Alhasil penampakan rumah Vadel Badjideh pun terkuak. Sekilas terlihat, rumah Vadel Badjideh tampak sederhana saja, tidak semewah yang dibayangkan.

Tampak pintu rumahnya juga terlihat sederhana, layaknya rumah sederhana pada umumnya, dengan samping pintu terdapat jendela yang tertutup.

Saat Vadel membuka salah satu pintu rumahnya, sekilas terlihat bagian dalam rumah sang dancer yang juga dilengkapi dengan kipas angin menempel di langit-langit.