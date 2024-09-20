700 Nama Bayi Perempuan Terindah di Dunia

Jum'at, 20 September 2024

700 Nama Bayi Perempuan Terindah di Dunia (Foto: Freepik)

PILIHAN 700 nama bayi perempuan terindah di dunia bisa Anda rekomendasikan untuk calon anak Anda. Beberapa nama bayi perempuan ini memiliki makna populer yang terdengar sangat cantik dan feminim. Serta menggambarkan sosok bayi yang cantik dan unik.

Berikut nama 700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf A:

1. Amber bermakna permata

2. Aaria bermakna melodi indah

3. Adara bermakna kecantikan

4. Adena bermakna indah

5. Adonna bermakna cantik

6. Adonnica bermakna cantik

7. Arabelle bermakna cantik

8. Ariadne bermakna merdu dan indah

9. Aurora bermakna dia yang datang dengan keindahan dan memukau

10. Annalise bermakna perempuan yang cantik

11. Anjana bermakna cantik

12. Aleena: cantik

13. Azalia: yang dilindungi Allah

14. Aziza: berharga dan mulia

15. Alina: sutra dari surga

16. Alishba: cantik

17. Aurora: fajar

18. Abilene: sederhana

19. Auristela: bintang emas, bintang paling bersinar

20. Ainsley: padang rumput

21. Adeline: wanita mulia

22. Ayunina: bunga yang cantik

23. Alaqua: manis

24. Allura: pemberi nasihat yang hebat

25. Adena: seseorang yang indah

26. Almeda: wanita dengan fisik indah

27. Amity: persahabatan

28. Aquene: kedamaian

29. Ardelle: Hangat

30. Alisha:Dilindungi oleh Tuhan

31. Amalia:Menandakan seorang pekerja keras

32. Amanda:Perempuan yang penuh dengan kasih

33. Amber:Permata indah berwarna kuning seperti madu

34. Ameena:Menggambarkan kesetiaan dan kepercayaan

35. Amelia:Pekerja keras, bersemangat

36. Anandita:Menggambarkan seorang gadis muda

37. Anatari:Menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang tajam

38. Andhira:Kuat dan berani

39. Andrea:Memiliki sifat yang tangguh

40. Anika:Sangat indah

41. Anindira:Menunjukkan kepemberanian

42. Anindya:Merepresentasikan kesempurnaan

43. Anjani:Mewakili sifat ketekunan

44. Anulika:Merepresentasikan kebahagiaan tertinggi

45. April:Melambangkan kelahiran di bulan April

46. Aqilla:Anak yang pandai dan cerdas

47. Arabelle:Wanita yang memiliki kecantikan yang menawan

48. Aracelli:Mencerminkan keindahan surga

49. Aria:Melodi, lagu

50. Arshavina:Seperti instrumen musik

51. Arsila:Menggambarkan sifat kecerdikan

52. Arsy:Seperti singgasana atau tahta

53. Arsyana:Selalu bergembira

54. Aruna:Mewakili fajar atau awal hari

55. Asha:Menunjukkan harapan

56. Asmita:Mencerminkan kemenangan

57. Asri:Indah dan menyenangkan

58. Abila : cantik

59. Adira : kuat dan bertenaga

60. Adsila : sesuatu yang berbunga dengan indahnya

61. Aathifa : Penuh kasih sayang (Aathifah/ Aatifa)

62. Aatifa : penuh kasih sayang/ bersimpati

63. Aazkiya : Lebih suci/ bersih (Azka/ Azkia)

64. Ababil : Berwajah rupawan (Abil)

65. Abdilla : Bentuk feminin dari Abdullah (hamba Allah)

66. Abia : Agung

67. Abida : Pemuja Allah

68. Alsava : ketenangan

69. Alexzandra : pembela umat manusia (dari Bahasa Yunani)

70. Alfa : pertama atau simbol awal

71. Athalia:Mewakili keagungan Tuhan

72. Aurellia:Mencerminkan keindahan seperti emas

73. Auristela:Seperti bintang emas

74. Aurora:Fajar, keindahan dan awal baru

75. Ava:Hidup, bernyawa

76. Avanti:Mencerminkan kemajuan atau keberanian

77. Ayara:Sebuah nama yang mencerminkan puisi

78. Ayu:Melambangkan kecantikan

79. Ayudia:Memiliki kesucian dan kecantikan

80. Ayudisha:Seorang dewi yang cantik

81. Ayunindya:Seorang gadis cantik dengan keistimewaan

82. Azkia:Melambangkan cahaya atau lentera

-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf B

1. Bandiani:Merepresentasikan kesegaran dan kesejukan

2. Banurasmi:Mewakili cahaya matahari

3. Basagita:Menandakan tutur kata yang indah

4. Batari:Mewakili kecantikan seperti bidadari

5. Bela:Seakan bunga melati

6. Bella:Sumpah Allah

7. Bellona:Merepresentasikan dewi perang

8. Benita:Melambangkan kreativitas dan praktis

9. Bianca:Putih, bersih

10. Bimala:Mencerminkan kemurnian

11. Bina:Merepresentasikan kedamaian

12. Binar:Seperti bintang yang bersinar

13. Bintang:Simbol bintang

14. Bora:Menunjukkan salju dan kepintaran

15. Bulan:Melambangkan sinar terang di malam hari

16. Barsha : hujan

17. Bayuni : cantik

18. Beatarisa : dia yang membawa kebahagiaan

19. Badriyyah : Yang dinisbatkan kepada bulan

20. Butsaina : Anak Perempuan Yang Cantik

21. Basmah : Senyuman

22. Baahirah : Cahaya terang benderang

23. Berenice : Pembawa kemenangan

24. Beril : Permata yang bercahaya

25. Bahzy : Kegembiraan/ keceriaan (Bahjah)

-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf C

1. Cadenza : irama

2. Caera : teman

3. Calandra : kreatif, unik

4. Calya : tanpa cacat, sempurna

5. Ceisya Bidadari surga yang cantik (Keisya)

6. Carabella : memiliki paras cantik

7. Carissa : penuh semangat

8. Casia : simbol kebangkitan dan keabadian

9. Cassaundra / Cassandra : penolong laki-laki

10. Cassia : juara (dari Bahasa Yunani)

11. Chalinda : pemberian indah dari Tuhan

12. Cahaya:Menandakan sinar yang terang

13. Caitlyn:Menandakan keindahan alami

14. Camilla:Merupakan anak yang pemaaf

15. Candramaya:Mewakili kecantikan seperti bulan purnama

16. Cantika:Menunjukkan kemampuan dan usaha

17. Carly:Menunjukkan kebahagiaan

18. Caroline:Mencerminkan kesempurnaan

19. Celeste:Langit, ilahi

20. Cempaka:Menggambarkan bunga bernama cempaka

21. Chalondra:Memiliki sifat cerdas dan pintar

22. Chandara:Menandakan sesuatu yang berasal dari bulan

23. Chandie:Melambangkan kejujuran

24. Chandra:Merupakan sesuatu yang istimewa

25. Charity:Mewakili kebaikan dan cinta

26. Chelsea:Mewakili keanggunan

27. Cherry:Mencerminkan buah ceri

28. Cheryl:Mewakili cahaya yang terang

29. Chitra:Menunjukkan sebuah potret atau gambaran

30. Chloe:Hijau, segar

31. Cintami:Mewakili semangat dan keceriaan

32. Cithra:Menunjukkan keindahan dan daya tarik

33. Citra:Merepresentasikan keindahan yang sempurna

34. Citrani:Menggambarkan citra yang baik

35. Clara:Mencerminkan cahaya dan kecerahan

36. Clarissa:Menandakan kepintaran

37. Cleo:Merepresentasikan kemenangan

-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf D

1. Dafhina:Merepresentasikan sesuatu yang bernilai tinggi

2. Dahayu:Merepresentasikan kecantikan

3. Daisy:Kesucian, kesederhanaan

4. Daiva:Menggambarkan sifat seorang dewi

5. Danastri:Merupakan anak perempuan yang cantik

6. Dania:Menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan

7. Daniela:Merepresentasikan kepemimpinan dan kemandirian

8. Danika:Merepresentasikan kemampuan dan keahlian

9. Danisa:Mewakili sifat penuh ampunan

10. Danita:Mencerminkan dewi kecantikan

11. Danti:Menunjukkan kesabaran

12. Danura:Mencerminkan kekuatan dan keberanian

13. Danurdara:Menunjukkan kemakmuran

14. Davina:Menandakan kesayangan dan cinta

15. Davira:Menunjukkan sifat yang bijaksana

16. Daya:Menandakan perhatian dan kebaikan

17. Dayana:Melambangkan seorang putri

18. Delilah:Lembut dan lemah lembut

19. Delilah:Mencerminkan kelembutan dan kecantikan

20. Delima:Menyimbolkan kemurnian dan keindahan

21. Delisha:Menandakan sesuatu yang indah

22. Deolinda:Menyiratkan kecantikan seperti dewi

23. Desi:Merupakan sesuatu yang indah

24. Devi:Menunjukkan keceriaan dan kebaikan

25. Dewi:Melambangkan keagungan atau keindahan

26. Dhara:Merepresentasikan bumi atau mengalir

27. Dhatu:Menandakan anak perempuan yang anggun seperti ratu

28. Dhira:Menunjukkan sifat bijaksana

29. Diah:Melambangkan seorang wanita cantik

30. Diajeng:Menandakan seseorang yang tersayang

31. Dian:Melambangkan cahaya dan kecerahan

32. Diandra:Menggambarkan kecantikan dan keindahan

33. Dianti:Menunjukkan keistimewaan

34. Diatmika:Menandakan kebaikan hati dan pikiran

35. Dina:Melambangkan dewi kecantikan

36. Dinda:Mencerminkan sifat yang manis dan indah

37. Ditya:Menunjukkan kelebihan dan keutamaan

38. Dwi:Menunjukkan angka dua

39. Dyah:Merupakan seorang putri yang anggun

40. Dyana:Mencerminkan sifat yang bersinar dan berseri

41. Danastri : cantik

42. Danita : dewi kecantikan

43. Daniza : kegembiraan

44. Darria : kesehatan

45. Daryan : hadiah

46. Davidya : yang disayangi

47. Davina : disayangi

48. Davira : bijaksana

49. Denta : sesuatu yang kekal dan abadi

50. Desi : jalan kehidupan yang bahagia dan sempurna

-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf E

1. Edrea : keberuntungan

2. Eisha : yang selalu berdoa di malam hari

3. El : sinar matahari

4. Erina Wanita cantik

5. Ermina Bersahabat

6. Erum Surga

7. Eshal Nama sebuah bunga di surga

8. Elaina : terang, cahaya terang

9. Elvaretta : pembicara kebenaran

10. Ecclesie:Mewakili umat pilihan Tuhan

11. Eila:Merupakan sesuatu yang mengalir di bumi

12. Eira:Menunjukkan keindahan seperti salju

13. Ekavira:Menandakan keberanian dan keberanian

14. Elea:Merepresentasikan sesuatu yang unik

15. Eleanor:Merupakan kebahagiaan yang besar

16. Elena:Cahaya, terang

17. Elina:Merupakan seorang wanita yang pintar

18. Elina:Menunjukkan seorang wanita yang pintar

19. Elisha:Menunjukkan kepintaran

20. Ellie:Mewakili embun pada pagi hari

21. Elvina:Menunjukkan kebaikan dan kebijaksanaan

22. Embun:Melambangkan air yang jatuh di dedaunan

23. Emily:Bersahabat, ramah

24. Emily:Mencerminkan kegigihan dan kerja keras

25. Emma:Melambangkan gairah dan semangat

26. Erina:Menunjukkan kepekaan dan kelincahan

27. Esha:Menunjukkan kemurnian dan kebersihan

28. Eshika:Menggambarkan sifat berani dan tajam

29. Estiana:Merepresentasikan seseorang yang memiliki cita-cita

30. Eve:Merupakan simbol dari kehidupan

31. Eveline:Mencerminkan seseorang yang pertama