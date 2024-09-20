PILIHAN 700 nama bayi perempuan terindah di dunia bisa Anda rekomendasikan untuk calon anak Anda. Beberapa nama bayi perempuan ini memiliki makna populer yang terdengar sangat cantik dan feminim. Serta menggambarkan sosok bayi yang cantik dan unik.
Berikut nama 700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf A:
1. Amber bermakna permata
2. Aaria bermakna melodi indah
3. Adara bermakna kecantikan
4. Adena bermakna indah
5. Adonna bermakna cantik
6. Adonnica bermakna cantik
7. Arabelle bermakna cantik
8. Ariadne bermakna merdu dan indah
9. Aurora bermakna dia yang datang dengan keindahan dan memukau
10. Annalise bermakna perempuan yang cantik
11. Anjana bermakna cantik
12. Aleena: cantik
13. Azalia: yang dilindungi Allah
14. Aziza: berharga dan mulia
15. Alina: sutra dari surga
16. Alishba: cantik
17. Aurora: fajar
18. Abilene: sederhana
19. Auristela: bintang emas, bintang paling bersinar
20. Ainsley: padang rumput
21. Adeline: wanita mulia
22. Ayunina: bunga yang cantik
23. Alaqua: manis
24. Allura: pemberi nasihat yang hebat
25. Adena: seseorang yang indah
26. Almeda: wanita dengan fisik indah
27. Amity: persahabatan
28. Aquene: kedamaian
29. Ardelle: Hangat
30. Alisha:Dilindungi oleh Tuhan
31. Amalia:Menandakan seorang pekerja keras
32. Amanda:Perempuan yang penuh dengan kasih
33. Amber:Permata indah berwarna kuning seperti madu
34. Ameena:Menggambarkan kesetiaan dan kepercayaan
35. Amelia:Pekerja keras, bersemangat
36. Anandita:Menggambarkan seorang gadis muda
37. Anatari:Menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang tajam
38. Andhira:Kuat dan berani
39. Andrea:Memiliki sifat yang tangguh
40. Anika:Sangat indah
41. Anindira:Menunjukkan kepemberanian
42. Anindya:Merepresentasikan kesempurnaan
43. Anjani:Mewakili sifat ketekunan
44. Anulika:Merepresentasikan kebahagiaan tertinggi
45. April:Melambangkan kelahiran di bulan April
46. Aqilla:Anak yang pandai dan cerdas
47. Arabelle:Wanita yang memiliki kecantikan yang menawan
48. Aracelli:Mencerminkan keindahan surga
49. Aria:Melodi, lagu
50. Arshavina:Seperti instrumen musik
51. Arsila:Menggambarkan sifat kecerdikan
52. Arsy:Seperti singgasana atau tahta
53. Arsyana:Selalu bergembira
54. Aruna:Mewakili fajar atau awal hari
55. Asha:Menunjukkan harapan
56. Asmita:Mencerminkan kemenangan
57. Asri:Indah dan menyenangkan
58. Abila : cantik
59. Adira : kuat dan bertenaga
60. Adsila : sesuatu yang berbunga dengan indahnya
61. Aathifa : Penuh kasih sayang (Aathifah/ Aatifa)
62. Aatifa : penuh kasih sayang/ bersimpati
63. Aazkiya : Lebih suci/ bersih (Azka/ Azkia)
64. Ababil : Berwajah rupawan (Abil)
65. Abdilla : Bentuk feminin dari Abdullah (hamba Allah)
66. Abia : Agung
67. Abida : Pemuja Allah
68. Alsava : ketenangan
69. Alexzandra : pembela umat manusia (dari Bahasa Yunani)
70. Alfa : pertama atau simbol awal
71. Athalia:Mewakili keagungan Tuhan
72. Aurellia:Mencerminkan keindahan seperti emas
73. Auristela:Seperti bintang emas
74. Aurora:Fajar, keindahan dan awal baru
75. Ava:Hidup, bernyawa
76. Avanti:Mencerminkan kemajuan atau keberanian
77. Ayara:Sebuah nama yang mencerminkan puisi
78. Ayu:Melambangkan kecantikan
79. Ayudia:Memiliki kesucian dan kecantikan
80. Ayudisha:Seorang dewi yang cantik
81. Ayunindya:Seorang gadis cantik dengan keistimewaan
82. Azkia:Melambangkan cahaya atau lentera
-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf B
1. Bandiani:Merepresentasikan kesegaran dan kesejukan
2. Banurasmi:Mewakili cahaya matahari
3. Basagita:Menandakan tutur kata yang indah
4. Batari:Mewakili kecantikan seperti bidadari
5. Bela:Seakan bunga melati
6. Bella:Sumpah Allah
7. Bellona:Merepresentasikan dewi perang
8. Benita:Melambangkan kreativitas dan praktis
9. Bianca:Putih, bersih
10. Bimala:Mencerminkan kemurnian
11. Bina:Merepresentasikan kedamaian
12. Binar:Seperti bintang yang bersinar
13. Bintang:Simbol bintang
14. Bora:Menunjukkan salju dan kepintaran
15. Bulan:Melambangkan sinar terang di malam hari
16. Barsha : hujan
17. Bayuni : cantik
18. Beatarisa : dia yang membawa kebahagiaan
19. Badriyyah : Yang dinisbatkan kepada bulan
20. Butsaina : Anak Perempuan Yang Cantik
21. Basmah : Senyuman
22. Baahirah : Cahaya terang benderang
23. Berenice : Pembawa kemenangan
24. Beril : Permata yang bercahaya
25. Bahzy : Kegembiraan/ keceriaan (Bahjah)
-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf C
1. Cadenza : irama
2. Caera : teman
3. Calandra : kreatif, unik
4. Calya : tanpa cacat, sempurna
5. Ceisya Bidadari surga yang cantik (Keisya)
6. Carabella : memiliki paras cantik
7. Carissa : penuh semangat
8. Casia : simbol kebangkitan dan keabadian
9. Cassaundra / Cassandra : penolong laki-laki
10. Cassia : juara (dari Bahasa Yunani)
11. Chalinda : pemberian indah dari Tuhan
12. Cahaya:Menandakan sinar yang terang
13. Caitlyn:Menandakan keindahan alami
14. Camilla:Merupakan anak yang pemaaf
15. Candramaya:Mewakili kecantikan seperti bulan purnama
16. Cantika:Menunjukkan kemampuan dan usaha
17. Carly:Menunjukkan kebahagiaan
18. Caroline:Mencerminkan kesempurnaan
19. Celeste:Langit, ilahi
20. Cempaka:Menggambarkan bunga bernama cempaka
21. Chalondra:Memiliki sifat cerdas dan pintar
22. Chandara:Menandakan sesuatu yang berasal dari bulan
23. Chandie:Melambangkan kejujuran
24. Chandra:Merupakan sesuatu yang istimewa
25. Charity:Mewakili kebaikan dan cinta
26. Chelsea:Mewakili keanggunan
27. Cherry:Mencerminkan buah ceri
28. Cheryl:Mewakili cahaya yang terang
29. Chitra:Menunjukkan sebuah potret atau gambaran
30. Chloe:Hijau, segar
31. Cintami:Mewakili semangat dan keceriaan
32. Cithra:Menunjukkan keindahan dan daya tarik
33. Citra:Merepresentasikan keindahan yang sempurna
34. Citrani:Menggambarkan citra yang baik
35. Clara:Mencerminkan cahaya dan kecerahan
36. Clarissa:Menandakan kepintaran
37. Cleo:Merepresentasikan kemenangan
-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf D
1. Dafhina:Merepresentasikan sesuatu yang bernilai tinggi
2. Dahayu:Merepresentasikan kecantikan
3. Daisy:Kesucian, kesederhanaan
4. Daiva:Menggambarkan sifat seorang dewi
5. Danastri:Merupakan anak perempuan yang cantik
6. Dania:Menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan
7. Daniela:Merepresentasikan kepemimpinan dan kemandirian
8. Danika:Merepresentasikan kemampuan dan keahlian
9. Danisa:Mewakili sifat penuh ampunan
10. Danita:Mencerminkan dewi kecantikan
11. Danti:Menunjukkan kesabaran
12. Danura:Mencerminkan kekuatan dan keberanian
13. Danurdara:Menunjukkan kemakmuran
14. Davina:Menandakan kesayangan dan cinta
15. Davira:Menunjukkan sifat yang bijaksana
16. Daya:Menandakan perhatian dan kebaikan
17. Dayana:Melambangkan seorang putri
18. Delilah:Lembut dan lemah lembut
19. Delilah:Mencerminkan kelembutan dan kecantikan
20. Delima:Menyimbolkan kemurnian dan keindahan
21. Delisha:Menandakan sesuatu yang indah
22. Deolinda:Menyiratkan kecantikan seperti dewi
23. Desi:Merupakan sesuatu yang indah
24. Devi:Menunjukkan keceriaan dan kebaikan
25. Dewi:Melambangkan keagungan atau keindahan
26. Dhara:Merepresentasikan bumi atau mengalir
27. Dhatu:Menandakan anak perempuan yang anggun seperti ratu
28. Dhira:Menunjukkan sifat bijaksana
29. Diah:Melambangkan seorang wanita cantik
30. Diajeng:Menandakan seseorang yang tersayang
31. Dian:Melambangkan cahaya dan kecerahan
32. Diandra:Menggambarkan kecantikan dan keindahan
33. Dianti:Menunjukkan keistimewaan
34. Diatmika:Menandakan kebaikan hati dan pikiran
35. Dina:Melambangkan dewi kecantikan
36. Dinda:Mencerminkan sifat yang manis dan indah
37. Ditya:Menunjukkan kelebihan dan keutamaan
38. Dwi:Menunjukkan angka dua
39. Dyah:Merupakan seorang putri yang anggun
40. Dyana:Mencerminkan sifat yang bersinar dan berseri
41. Danastri : cantik
42. Danita : dewi kecantikan
43. Daniza : kegembiraan
44. Darria : kesehatan
45. Daryan : hadiah
46. Davidya : yang disayangi
47. Davina : disayangi
48. Davira : bijaksana
49. Denta : sesuatu yang kekal dan abadi
50. Desi : jalan kehidupan yang bahagia dan sempurna
-700 nama bayi perempuan terindah di dunia huruf E
1. Edrea : keberuntungan
2. Eisha : yang selalu berdoa di malam hari
3. El : sinar matahari
4. Erina Wanita cantik
5. Ermina Bersahabat
6. Erum Surga
7. Eshal Nama sebuah bunga di surga
8. Elaina : terang, cahaya terang
9. Elvaretta : pembicara kebenaran
10. Ecclesie:Mewakili umat pilihan Tuhan
11. Eila:Merupakan sesuatu yang mengalir di bumi
12. Eira:Menunjukkan keindahan seperti salju
13. Ekavira:Menandakan keberanian dan keberanian
14. Elea:Merepresentasikan sesuatu yang unik
15. Eleanor:Merupakan kebahagiaan yang besar
16. Elena:Cahaya, terang
17. Elina:Merupakan seorang wanita yang pintar
18. Elina:Menunjukkan seorang wanita yang pintar
19. Elisha:Menunjukkan kepintaran
20. Ellie:Mewakili embun pada pagi hari
21. Elvina:Menunjukkan kebaikan dan kebijaksanaan
22. Embun:Melambangkan air yang jatuh di dedaunan
23. Emily:Bersahabat, ramah
24. Emily:Mencerminkan kegigihan dan kerja keras
25. Emma:Melambangkan gairah dan semangat
26. Erina:Menunjukkan kepekaan dan kelincahan
27. Esha:Menunjukkan kemurnian dan kebersihan
28. Eshika:Menggambarkan sifat berani dan tajam
29. Estiana:Merepresentasikan seseorang yang memiliki cita-cita
30. Eve:Merupakan simbol dari kehidupan
31. Eveline:Mencerminkan seseorang yang pertama