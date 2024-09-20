Advertisement
HOME WOMEN LIFE

400 Nama Bayi Perempuan Chinese Aesthetic Lengkap dengan Artinya

Muhammad Raihan , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:36 WIB
400 Nama bayi perempuan chinese aesthetic lengkap dengan artinya. Memilih nama untuk bayi perempuan adalah proses yang penting dan penuh makna bagi orang tua. 

Nama mewakili harapan dan harapan untuk masa depan anak selain menjadi identitas mereka. Nama-nama yang dipilih dalam tradisi Tionghoa biasanya dipilih dengan sangat hati-hati karena setiap karakter dalam bahasa Mandarin memiliki arti yang unik. 

Nama Tionghoa sering menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan, dan keindahan.

Berikut ini adalah beberapa nama bayi perempuan Cina yang estetik, disertai dengan artinya: 

Nama Bayi Perempuan Chinese Aesthetic Awalan A

Ai: Menggambarkan kasih sayang dan cinta yang tulus.

An: Harapan agar sang anak hidup dalam ketenangan dan damai.

An Li: Melati yang membawa kedamaian dan keindahan.

Ai Ming: Cinta yang bercahaya dan memberi terang bagi sekelilingnya.

Aming: Bersinar

Annchi: Bidadari cantik

An Mei: Kecantikan yang menenangkan dan membawa kedamaian.

Ai Qing: Cinta yang murni dan jernih.

An Yue: Ketenangan yang seindah bulan purnama.

Ai Xue: Cinta yang seputih dan sesuci salju.

An Rui: Kedamaian yang penuh dengan keberuntungan.

An Zhen: Permata yang memberikan ketenangan dan keindahan.

Ai Ling: Cinta yang lincah dan penuh semangat.

An Hui: Kedamaian yang datang dari kebijaksanaan.

Ai Wen: Cinta yang terhubung dengan kebudayaan dan pengetahuan.

An Yi: Kedamaian yang membawa kebahagiaan.

Ai Zhen: Cinta yang berharga dan tulus.

Nama Bayi Perempuan Chinese Aesthetic Awalan B

Bao-yu: (bentuk lain dari Bao Yu) Permata yang berharga

Bái: Berdoa untuk kemurnian dan kejujuran

Bàn: Buku yang bertumpuk

Bao: Harta yang berharga

Bèi: Memiliki banyak strategi

Bey: Memiliki banyak strategi (bentuk lain dari Bei)

Bihai: Permata jade

Biming: Keindahan Batu jade

Bing Qing: Bersih, baru

Bó: Kaya dalam pengetahuan

Bo: Berharga

Bik: (bentuk lain dari Bihai) Permata jade

Nama Bayi Perempuan Chinese Aesthetic Awalan C

Cang: Bebas atau tak terbatas (Bentuk lain dari Chang)

Cè : rencana, skema, strategi

Céng : Bernilai tinggi

Chán : Jalan hidup menuju kebenaran

Chán : Cantik, bulan

Chan Juan : Bulan

Chyou : Musim Anggur

Cong : Cerdas atau pintar

 

      
