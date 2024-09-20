400 Nama bayi perempuan chinese aesthetic lengkap dengan artinya. Memilih nama untuk bayi perempuan adalah proses yang penting dan penuh makna bagi orang tua.
Nama mewakili harapan dan harapan untuk masa depan anak selain menjadi identitas mereka. Nama-nama yang dipilih dalam tradisi Tionghoa biasanya dipilih dengan sangat hati-hati karena setiap karakter dalam bahasa Mandarin memiliki arti yang unik.
Nama Tionghoa sering menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan, dan keindahan.
Nama Bayi Perempuan Chinese Aesthetic Awalan A
Ai: Menggambarkan kasih sayang dan cinta yang tulus.
An: Harapan agar sang anak hidup dalam ketenangan dan damai.
An Li: Melati yang membawa kedamaian dan keindahan.
Ai Ming: Cinta yang bercahaya dan memberi terang bagi sekelilingnya.
Aming: Bersinar
Annchi: Bidadari cantik
An Mei: Kecantikan yang menenangkan dan membawa kedamaian.
Ai Qing: Cinta yang murni dan jernih.
An Yue: Ketenangan yang seindah bulan purnama.
Ai Xue: Cinta yang seputih dan sesuci salju.
An Rui: Kedamaian yang penuh dengan keberuntungan.
An Zhen: Permata yang memberikan ketenangan dan keindahan.
Ai Ling: Cinta yang lincah dan penuh semangat.
An Hui: Kedamaian yang datang dari kebijaksanaan.
Ai Wen: Cinta yang terhubung dengan kebudayaan dan pengetahuan.
An Yi: Kedamaian yang membawa kebahagiaan.
Ai Zhen: Cinta yang berharga dan tulus.
Nama Bayi Perempuan Chinese Aesthetic Awalan B
Bao-yu: (bentuk lain dari Bao Yu) Permata yang berharga
Bái: Berdoa untuk kemurnian dan kejujuran
Bàn: Buku yang bertumpuk
Bao: Harta yang berharga
Bèi: Memiliki banyak strategi
Bey: Memiliki banyak strategi (bentuk lain dari Bei)
Bihai: Permata jade
Biming: Keindahan Batu jade
Bing Qing: Bersih, baru
Bó: Kaya dalam pengetahuan
Bo: Berharga
Bik: (bentuk lain dari Bihai) Permata jade
Nama Bayi Perempuan Chinese Aesthetic Awalan C
Cang: Bebas atau tak terbatas (Bentuk lain dari Chang)
Cè : rencana, skema, strategi
Céng : Bernilai tinggi
Chán : Jalan hidup menuju kebenaran
Chán : Cantik, bulan
Chan Juan : Bulan
Chyou : Musim Anggur
Cong : Cerdas atau pintar