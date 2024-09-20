Potret Kim Go Eun Jalani Pemotretan di Ciwidey, Cocok Jadi Teteh Sunda

KIM Go Geun beberapa waktu lalu jadi sorotan karena menjalani pemotretan di kawasan Ciwidey, Bandung. Setelah beberapa bulan, hasil pemotretannya bersama majalah ELLE Korea akhirnya resmi dirilis.

Penampilan artis Korea Selatan ini terlihat begitu memesona. Gayanya begitu melokal sambil berfoto dengan petani kopi. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @ellekorea.

Pemotretan di Bandung



Pada bulan Mei lalu, Kim Go Eun melakukan pemotretan di Ciwidey, Bandung. Pemotretan tersebut untuk brand kopi Nespresso bersama ELLE Korea.

Potret cantik Kim Go Eun saat pose duduk mobil jeep. Dia pose menoleh ke samping sambil tersenyum.

Aura cantiknya terpancar



Di foto ini Kim Go Eun pose memegang biji kopi yang telah dipetik. Dia memakai blouse warna putih dengan tampilan rambut distylimg. Aura cantik Kim Go Eun begitu terpancar.