Resmi Jadi Janda, Intip Momen Healing Nisya Ahmad Bareng Buah Hati

NISYA Ahmad akhirnya resmi bercerai dengan Andika Rosadi setelah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dari keputusan sidang, Nisya mendapatkan hak asuh untuk 3 orang anaknya.

Di tengah proses perceraiannya, Nisya Ahmad sepertinya tidak mau ambil pusing. Perempuam yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Jabar 2024-2029 itu justru asyik healing di Pulau Dewata Bali bersama buah hati tercinta.

Seperti apa momen healing Nisya Ahmad di Bali? Berikut Okezone rangkumkan ulasannya.

Outfit check dulu gak sih??

Pada slide pertama, Nisya Ahmad tampak membagikan potret outfit yang ia kenakan saat sedang asyik bersantai dari teras villanya. Di foto ini, adik kandung Raffi Ahmad itu tampil chic dalam balutan long dress dengan aksen v neck. Nisya menyempurnakan penampilannya dengan aksesori khas summer vibes berupa shade hitam dan topi fedora putih. Manja banget!

Foto manja bareng buah hati

Selanjutnya ada foto kebersamaan Nisya Ahmad dengan dua buah hatinya. Di sini Nisya tampil minimalis mengenalan beach dress dengan motif floral berwarna pastel. Rambutnya dibiarkan terurai panjang untuk menambah kesan anggun tapi tetap santai.