Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Resmi Jadi Janda, Intip Momen Healing Nisya Ahmad Bareng Buah Hati

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |19:04 WIB
Resmi Jadi Janda, Intip Momen Healing Nisya Ahmad Bareng Buah Hati
Potret Nisya Ahmad Healing di Bali. (Foto: Instagram)
A
A
A

NISYA Ahmad akhirnya resmi bercerai dengan Andika Rosadi setelah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dari keputusan sidang, Nisya mendapatkan hak asuh untuk 3 orang anaknya. 

Di tengah proses perceraiannya, Nisya Ahmad sepertinya tidak mau ambil pusing. Perempuam yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Jabar 2024-2029 itu justru asyik healing di Pulau Dewata Bali bersama buah hati tercinta. 

Seperti apa momen healing Nisya Ahmad di Bali? Berikut Okezone rangkumkan ulasannya. 

Outfit check dulu gak sih?? 

Nisya Ahmad

Pada slide pertama, Nisya Ahmad tampak membagikan potret outfit yang ia kenakan saat sedang asyik bersantai dari teras villanya. Di foto ini, adik kandung Raffi Ahmad itu tampil chic dalam balutan long dress dengan aksen v neck. Nisya menyempurnakan penampilannya dengan aksesori khas summer vibes berupa shade hitam dan topi fedora putih. Manja banget!

Foto manja bareng buah hati

Nisya Ahmad

Selanjutnya ada foto kebersamaan Nisya Ahmad dengan dua buah hatinya. Di sini Nisya tampil minimalis mengenalan beach dress dengan motif floral berwarna pastel. Rambutnya dibiarkan terurai panjang untuk menambah kesan anggun tapi tetap santai.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/194/3076656/nisya_ahmad-HSeg_large.jpg
Potret Nisya Ahmad Hadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Tampil Anggun Berbalut Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/33/3065086/nisya_ahmad_resmi_cerai_dari_andika_rosadi-XLO6_large.jpg
Nisya Ahmad Resmi Cerai dari Andika Rosadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/612/3058785/nisya_ahmad-HvgK_large.jpg
Potret Cantik Nisya Ahmad, Adik Raffi Ahmad yang Akhirnya Jadi Anggota DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058315/nisya_ahmad-2Kr5_large.jpg
Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD, Raffi Ahmad Ikut Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3055934/nisya_ahmad-tANk_large.jpg
Alasan Nisya Ahmad Keberatan Rumahnya Didatangi Hakim PA Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3055921/nisya_ahmad_dan_andika_rosadi-OfdI_large.jpg
Respons Nisya Ahmad saat Andika Rosadi Ngotot Ingin Rujuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement