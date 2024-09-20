Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Kocak IShowSpeed Bertemu Gerombolan Monyet di Bali, Mau Dicium!

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |18:30 WIB
Momen Kocak IShowSpeed Bertemu Gerombolan Monyet di Bali, Mau Dicium!
Momen Kocak IShowSpeed Bertemu Gerombolan Monyet di Bali, Mau Dicium! (Foto: X @speedupdates1)
YOUTUBER  fenomenal IShowSpeed diketahui tengah berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, IShowSpeed menyapa masyarakat di Jakarta,  dengan melakukan live streaming YouTube-nya di Kawasan Kota Tua.

Kini, pemilik nama asli Darren Jason Watkins Jr itu tengah berada di Bali dan mulai untuk melakukan live streaming. Salah satu tempat yang disinggahinya adalah Monkey Forest, yang berlokasi di Ubud. 

IShowSpeed kembali 'melokal' selama live streaming berlangsung.  Dia bahkan mengenakan jersey dengan nama 'El Kecepatan' di punggungnya. Nama yang dijuluki netizen untuknya.

Seluruh kegiatannya di Bali yang disambut keriuhan masyarakat dirangkum melalui akun X @speedupdates1. Speed lagi-lagi mengalami insiden kocak saat berada di Monkey Forest. Terlihat  salah satu ekor monyet tampak santai menghampirinya dan langsung duduk di sampingnya.

Speed hanya terdiam, berharap monyet tersebut tak berulah. Tapi nasib nampaknya tak berpihak kepadanya karena monyet tersebut semakin mendekat dan seperti berniat menciumnya!

Foto: X @speedupdates1
Foto: X @speedupdates1

"Speed makes a monkey his friend & he tried to kiss speed in Indonesia (Speed membuat monyet menjadi temannya dan dia mencoba mencium Speed di Indonesia)," bunyi cuitan di akun X @speedupdates1, dikutip Jumat  (20/9/2024)

 

Halaman:
1 2
      
