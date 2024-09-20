Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Penjemputan Lolly oleh Nikita Mirzani, Teriak Histeris dan Meronta

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:30 WIB
Viral Momen Penjemputan Lolly oleh Nikita Mirzani, Teriak Histeris dan Meronta
Viral Momen Penjemputan Lolly oleh Nikita Mirzani (Foto: Instagram @itsofficiallaura)
A
A
A

TENGAH viral  momen penjemputan paksa putri sulung Nikita Mirzani, Lolly  dari apartement tempat tinggalnya. Sebelum Nikita sukses mengangkut putrinya tersebut, Nikita diketahui sempat gagal menemui Lolly.

Penjemputan Lolly sendiri, melibatkan lima  orang pria berbadan tegap yang berpakaian serba hitam yang dibawa Nikita. Nikita pun mengabadikan momen menjemput anaknya itu lewat unggahan TikToknya @nikitamirzanimawardi17.

"Di mana kamu, sudah disamperin kok nggak ada? Yuk dianter yuk ketemu bapak dan ibu polisi," tulis Nikita Mirzani dikutip dari akun TikTok @nikitamirzanimawardi17 baru-baru ini.

Tak terima apartemennya disambangi Nikita Mirzani, Lolly pun meradang. Dia mengungkapkan kekecewaannya melalui unggahan Instagram Story. Lolly mengklaim tak kabur ketika Nikita menyatroninya.

Lolly, Anak Nikita Mirzani

"Ngapain gue kabur? Tuh gue lagi ke kamar gue nih, pengen tidur gue, dan hari ini kenapa gue keluar, kenapa gue hari ini pergi dari apartemen? Ya karena emang tiap sebulan sekali gue itu selalu diganti spreinya sama ownernya," ujar Lolly dikutip dari Instagram Story akun @itsofficiallauraa.

 

Halaman:
1 2
      
