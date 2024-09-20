Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Gemas Cipung dan Kamari Playdate, Netizen: Dua Bayi Pemenang Hati

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |12:15 WIB
Momen Gemas Cipung dan Kamari Playdate, Netizen: Dua Bayi Pemenang Hati
Playdate Cipung dan Kamari. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Jennifer Coppen, Kamari Sky Wassink, belum lama ini bikin heboh netizen lantaran dipertemukan dengan Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung. Warganet dibuat gemas saat Kamari dan Cipung mukai akrab dan asyik playdate bersama.

Momen itu diunggah di akun Instagram, @tercipungcipung. Dalam postingsn tersebut, nampak Jen berkunjung ke kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di kawasan Andara, Jakarta Selatan. Terlihat gemasnya momen saat Rafathar masih malu-malu saat dipertemukan oleh Kamari yang cantik dan lucu.

“Playdate Ajja dan Kamari,” tulis akun tersebut.

Cipung dan Kamari

Meski mulanya malu-malu, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu akhirnya mulai akrab dan asyik bermain dengan Kamari. Nampak keduanya akrab main bersama dengan tingkah laku mereka yang lucu dan menggemskan.

Adapula momen saat Cipung bersepeda dengan Kamari yang juga terlihat penasaran dan antusias dengan teman barunya. Meski baru pertama kali bertemu, Cipung dan Kamari pun sudah mulai akrab satu sama lain.

Selain itu, Jennifer Coppen dan Nagita Slavina juga asyik berbincang bersama dipertemuan mereka. Nampak momen Gigi dan Jen juga terlihat hangat dan penuh keakraban di antara mereka. Gigi juga terlihat memperkenalkan Lily saat Jennifer Coppen mendatangi kediamannya.

 

