Tampilan Cantik Brooke Sansone, Istri Charlie Puth dalam Balutan Gaun Pengantin

PASANGAN artis Charlie Puth dan Brooke Sansone baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Pasangan ini resmi menikah setelah menjalani dua tahun berpacaran.

Pernikahan keduanya pun digelar di rumah keluarga Puth di Montecito, California. Brooke pun membagikan momen bahagianya itu di laman Instagram pribadinya. Dia tampil anggun dalam balutan dress putih.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @puthbrooke.

Tampil anggun pakai dress putih



Potret cantik Brooke Sansone dalam balutan strapless dress warna putih. Dress yang ia pakai ini memiliki model gaun ekor panjang yang menyapu lantai. Penampilannya terlihat simple namun tetap menunjukkan kesan anggun dan elegan.

Polesan makeup flawless



Untuk tampilan makeupnya sendiri, Brooke tampil flawless dengan warna pink soft natural. Sementara itu rambutnya dicepol rapi. Brooke pose duduk bersandar di meja berwarna putih. Aura cantiknya terpancar.

Foto candid



Pada foto selanjutnya dia pose duduk menyamping sambil memamerkan dress dengan detail daun di bagian dada. Brooke foto candid sambil tersenyum dan menoleh ke samping. Tubuh ideal Brooke begitu terlihat dalam balutan gaun pengantin.

(Martin Bagya Kertiyasa)