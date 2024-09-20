Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Nikahi 2 Wanita Sekaligus di Pelaminan, Netizen: Ketika Selingkuh Dimaklumi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |08:09 WIB
Viral Pria Ini Nikahi 2 Wanita Sekaligus di Pelaminan, Netizen: Ketika Selingkuh Dimaklumi
Viral Pria Ini Nikahi 2 Perempuan Sekaligus. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEREMPUAN mana yang rela dimadu? Kalimat tersebut kerap terucap oleh wanita yang tak ingin diduakan oleh pasangannya. Setiap wanita tentu ingin menjadi satu-satunya sosok yang dinikahi pasangan mereka. 

Namun, berbeda halnya dengan salah satu pasangan pengantin yang belakangan viral di sosial media. Alih-alih menikah dengan satu wanita, pria asal Indonesia itu justru menikahi dua wanita sekaligus di satu momen dan pelaminan yang sama. 

Bahkan, dalam potret pernikahan mereka yang belakangan viral, kedua wanita yang dinikahi pria itu terlihat sumringah dan bahagia, layaknya pasangan pengantin pada umumnya.

Viral Pengantin

Kedua wanita tersebut bak rela dan siap berbagi suami. Salah satu potret momen mereka berfoto bertiga di pelaminan salah satunya diunggah di akun Instagram @jakarta.keras, hingga berujung viral. 

      
