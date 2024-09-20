Viral 2 Bule Ikut Acara Hajatan Warga Klaten, Sampai Bantuin Bawa Nampan!

BARU-BARU ini viral di media sosial dua orang bule jadi sinoman di acara hajatan salah satu warga Klaten, Jawa Tengah. Sinoman sendiri merupakan tradisi gotong royong yang dilakukan antar warga ketika ada acara hajatan, seperti pernikahan, hari besar, acara keagamaan, hingga upacara kematian.

Dua orang bule yang diketahui bernama Robin dan Dominic ini nampak membawa nampan yang berisi makanan. Nampan tersebut ia antar ke meja para tamu.

Dua bule itu saling bergantian mengantar makanan ke tamu undangan. Penampilan bule dengan gaya mas-mas Jawa ini pun bikin para tamu undangan salah fokus.

Berlokasi di Kecamatan Trucuk, Kalten, Jawa Tengah, Robin dan Dominic terlihat berpakaian batik dan memakai sarung. Gayanya yang bak warga lokal dengan peci hitam.

Rupanya, kehadiran dua bule asal Swiss di acara hajatan tersebut disambut baik oleh para warga. Bahkan terlihat dua bule itu bercengkrama dengan warga lainnya.

"The people here are happy to have you friends. Thank you very much, you is the best bro," tulis pemilik akun TikTok @panitia_kembar, seperti dikutip Okezone.