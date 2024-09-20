Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cindy Crawford Buktikan Lewat Kecantikan Sejati Meski Berusia 50 an

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |18:44 WIB
Cindy Crawford Buktikan Lewat Kecantikan Sejati Meski Berusia 50 an
Cindy Crawford Buktikan Lewat Kecantikan Sejati Meski Berusia 50 an, (Foto: Reuters)
Cindy Crawford, supermodel terkenal era 90-an, membuktikan bahwa kecantikan tidak harus melawan usia. Dalam wawancara terbaru, ia berbagi cerita tentang kariernya yang penuh tantangan, keberaniannya mengambil risiko, dan bagaimana ia menerima proses penuaan dengan penuh percaya diri.

Pada tahun 2001, menjelang ulang tahunnya yang ke-35, Crawford sempat merasa khawatir. Kontraknya dengan salah satu produk kecantikan dan berlangsung selama hampir 13 tahun, hampir habis.

Pada saat itu, model yang berusia di atas 35 tahun sering dianggap "terlalu tua" di industri kecantikan. 

"Saya sempat berpikir, 'Apakah saya akan berhenti di sini? Atau saya harus bertaruh pada diri sendiri?' Saya memutuskan untuk mengambil risiko dan bertaruh pada diri saya sendiri," kata Crawford seperti dinukil dari BBC, Jumat (20/9/2024).

Cindy Crawford
Cindy Crawford

Keputusannya itu menjadi langkah penting dalam mempertahankan kariernya di dunia mode. Selain melanjutkan karier modeling, Crawford juga memulai bisnis kecantikan bersama dokter kulit dari Paris, Dr. Jean-Louis Sebagh.

Mereka menciptakan Meaningful Beauty, sebuah produk perawatan kulit yang menekankan pentingnya merawat kulit sesuai usia, bukan mencoba mengubah atau melawan proses penuaan.

"Ia menyebutnya 'perawatan usia'. Anda merawat diri, menjaga penampilan sebaik mungkin selama mungkin, tanpa berusaha melawan usia yang Anda jalani," ujar Crawford tentang filosofi produk kecantikannya.

Selain bisnis kecantikan, Crawford masih aktif di dunia modeling. Ia menjadi wajah beberapa merek besar seperti Donna Karan dan Good American. Baru-baru ini, ia juga tampil dalam serial dokumenter The Supermodels di Apple TV+, yang mengisahkan perjalanan kariernya bersama Naomi Campbell, Linda Evangelista, dan Christy Turlington.

Dalam acara itu, Crawford bercerita tentang bagaimana ia dan rekan-rekannya membantu memperluas standar kecantikan di dunia mode, yang sebelumnya hanya didominasi oleh satu tipe ideal.

 

