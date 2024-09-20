Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Menilik Tren Rainbow Ruby Makeup yang Ramai di TikTok

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |13:40 WIB
Menilik Tren Rainbow Ruby Makeup yang Ramai di TikTok
Tren Rainbow Ruby Makeup Ramai di TikTok (Foto: @evarafikamua)
A
A
A

LEWAT linimasa sosial media seperti TikTok, banyak tren yang bermunculan dan ramai beredar di kalangan para netizen. Tak hanya tren fashion, aksesori, makanan minuman viral, tapi termasuk juga  tren gaya makeup.

Contohnya yang sedang ramai satu ini, tren rainbow ruby makeup. Ya, di kalangan konten kreator kecantikan dan para penggiat makeup kini sedang ramai tampilan makeup style rainbow ruby.

Menurut penelusuran di linimasa TikTok, Jumat (20/9/2024) tren makeup rainbow ruby ini adalah gaya makeup seperti boneka yang terinspirasi dari gaya visual penampilan karakter boneka Ruby dari serial animasi alias kartun Rainbow Ruby.

Gaya tren makeup Rainbow Ruby ini salah satunya tak ketinggalan ditampilkan oleh konten kreator sekaligus makeup artis (MUA), @evarafikamua. Dari video yang ia unggah, untuk bisa tampil bak karakter Ruby yang gemas tersebut, ia memulas blush on pink merona di area tengah pipi hingga ke tulang pipi atas.

Kemudian untuk mempertegas, di bagian mata sang mua membuat sepasang alisnya menjadi warna merah dan eyeliner bentuk wing atau sayap. Sehingga riasan di bagian mata jadi terlihat lebih berbinar sekaligus tegas.

Tren Rainbow Ruby Makeup (TikTok)

“Alis merah dan eyeliner wing di ujung bikin makeupnya makin mirip dengan sama Rainbow Ruby,” tulis @evarafikamua

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192132//viral-tEwy_large.jpg
Viral Guru Temukan Testpack Positif di Sekolah, Siswa Dites Gegara Tak Ada yang Mengaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3192007//viral-CR34_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745//viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191539//salju-lrX3_large.jpg
Fenomena Langka Ada Salju di Arab Saudi Jadi Tempat Main Ski
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536//viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533//shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement