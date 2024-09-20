Menilik Tren Rainbow Ruby Makeup yang Ramai di TikTok

LEWAT linimasa sosial media seperti TikTok, banyak tren yang bermunculan dan ramai beredar di kalangan para netizen. Tak hanya tren fashion, aksesori, makanan minuman viral, tapi termasuk juga tren gaya makeup.

Contohnya yang sedang ramai satu ini, tren rainbow ruby makeup. Ya, di kalangan konten kreator kecantikan dan para penggiat makeup kini sedang ramai tampilan makeup style rainbow ruby.

Menurut penelusuran di linimasa TikTok, Jumat (20/9/2024) tren makeup rainbow ruby ini adalah gaya makeup seperti boneka yang terinspirasi dari gaya visual penampilan karakter boneka Ruby dari serial animasi alias kartun Rainbow Ruby.

Gaya tren makeup Rainbow Ruby ini salah satunya tak ketinggalan ditampilkan oleh konten kreator sekaligus makeup artis (MUA), @evarafikamua. Dari video yang ia unggah, untuk bisa tampil bak karakter Ruby yang gemas tersebut, ia memulas blush on pink merona di area tengah pipi hingga ke tulang pipi atas.

Kemudian untuk mempertegas, di bagian mata sang mua membuat sepasang alisnya menjadi warna merah dan eyeliner bentuk wing atau sayap. Sehingga riasan di bagian mata jadi terlihat lebih berbinar sekaligus tegas.

“Alis merah dan eyeliner wing di ujung bikin makeupnya makin mirip dengan sama Rainbow Ruby,” tulis @evarafikamua