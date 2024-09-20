Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kabupaten Mimika Lakukan Percepatan Eliminasi Malaria, Gunakan Inovasi TEMPO KAS TUNTAS

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |11:00 WIB
Kabupaten Mimika Lakukan Percepatan Eliminasi Malaria, Gunakan Inovasi TEMPO KAS TUNTAS
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Kemenkes)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara resmi meluncurkan inovasi program percepatan eliminasi malaria “TEMPO KAS TUNTAS” di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu 18 September 2024.

Peresmian ini dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua Tengah. Peresmian ditandai dengan pemukulan Tifa, alat musik khas daerah timur, oleh Menkes Budi bersama Pj. Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, dan Pj. Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito.

Pada kesempatan itu, Menkes Budi menekankan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat dengan memahami pola penyakit dan pola penyebarannya pada populasi tertentu di suatu daerah agar dapat mencegahnya melalui upaya promotif dan preventif.

“Tugas kita itu menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Jadi, kita harus tahu pola penyakitnya, pola epidemiologinya, sehingga dapat melakukan pencegahan. Karena strategi kesehatan paling benar itu seharusnya melalui upaya promotif dan preventif. Dari segi biaya, jauh lebih murah. Dari sisi kualitas hidup, juga jauh lebih baik,” kata Menkes Budi.

Pada 2023, kasus malaria di Indonesia tercatat sebanyak 418.546 kasus. Jumlah tersebut menjadikan malaria sebagai penyakit menular dengan angka kasus tertinggi kedua setelah tuberkulosis (TBC).

Menkes Budi

“Malaria ini termasuk penyakit menular dengan angka kasus tertinggi kedua di Indonesia setelah TBC. Maka, perlu kita lakukan upaya pencegahan supaya masyarakat itu jangan sampai sakit,” ujar Menkes Budi, merangkum dari laman resmi Kemenkes, Jumat (20/9/2024).

Menkes Budi juga menyampaikan upaya pencegahan malaria yang dapat dilakukan, mulai dari edukasi hingga skrining untuk mengurangi faktor risiko.

“Edukasi pencegahan malaria dapat dilakukan mulai dari mengajak masyarakat untuk memasang kelambu saat tidur, menggunakan losion anti-nyamuk, minum obat secara massal (momal) untuk mencegah komunitas tersebut terkena malaria, serta rajin melakukan skrining melalui tes RDT sehingga dapat mengurangi faktor risiko apabila terkena malaria,” tutur Menkes Budi.

Program percepatan eliminasi malaria diberi nama Tempo Kas Tuntas, yang merupakan singkatan dari Tanggulangi Eliminasi Malaria melalui Periksa darah, Obati dan Awasi Kepatuhan Pengobatan Sampai Tuntas.

Inovasi ini berfokus pada intervensi pada manusia dan vektor melalui upaya penemuan kasus, pengobatan sesuai standar, pengawasan konsumsi obat sampai tuntas, pemantauan pasca-pengobatan, serta intervensi vektor pada daerah dengan kasus positif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/608/3049379/ilustrasi-qRji_large.jpg
Nias Selatan Darurat Wabah Malaria, BNPB: 8 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/481/2838873/sempat-hilang-20-tahun-kasus-malaria-kembali-muncul-di-amerika-iUrm0CGW3n.JPG
Sempat Hilang 20 Tahun, Kasus Malaria Kembali Muncul di Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/26/481/2803799/vaksin-hingga-obat-28-produk-baru-dikembangkan-untuk-pengendalian-malaria-PALQDWWU88.JPG
Vaksin hingga Obat, 28 Produk Baru Dikembangkan untuk Pengendalian Malaria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/05/481/2642728/peneliti-as-berhasil-rekayasa-antobodi-untuk-lawan-malaria-micG5GK5jj.jpg
Peneliti AS Berhasil Rekayasa Antobodi untuk Lawan Malaria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/22/481/2583678/vaksin-malaria-tersedia-indonesia-sudah-pakai-QnvQa9TzoZ.jpg
Vaksin Malaria Tersedia, Indonesia Sudah Pakai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/24/481/2108526/hati-hati-anak-kena-malaria-di-musim-kemarau-kenali-gejalanya-sebelum-terlambat-VufeUsFkuQ.jpg
Hati-Hati Anak Kena Malaria di Musim Kemarau, Kenali Gejalanya Sebelum Terlambat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement