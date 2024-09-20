Kabupaten Mimika Lakukan Percepatan Eliminasi Malaria, Gunakan Inovasi TEMPO KAS TUNTAS

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara resmi meluncurkan inovasi program percepatan eliminasi malaria “TEMPO KAS TUNTAS” di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu 18 September 2024.

Peresmian ini dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua Tengah. Peresmian ditandai dengan pemukulan Tifa, alat musik khas daerah timur, oleh Menkes Budi bersama Pj. Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, dan Pj. Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito.

Pada kesempatan itu, Menkes Budi menekankan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat dengan memahami pola penyakit dan pola penyebarannya pada populasi tertentu di suatu daerah agar dapat mencegahnya melalui upaya promotif dan preventif.

“Tugas kita itu menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Jadi, kita harus tahu pola penyakitnya, pola epidemiologinya, sehingga dapat melakukan pencegahan. Karena strategi kesehatan paling benar itu seharusnya melalui upaya promotif dan preventif. Dari segi biaya, jauh lebih murah. Dari sisi kualitas hidup, juga jauh lebih baik,” kata Menkes Budi.

Pada 2023, kasus malaria di Indonesia tercatat sebanyak 418.546 kasus. Jumlah tersebut menjadikan malaria sebagai penyakit menular dengan angka kasus tertinggi kedua setelah tuberkulosis (TBC).

“Malaria ini termasuk penyakit menular dengan angka kasus tertinggi kedua di Indonesia setelah TBC. Maka, perlu kita lakukan upaya pencegahan supaya masyarakat itu jangan sampai sakit,” ujar Menkes Budi, merangkum dari laman resmi Kemenkes, Jumat (20/9/2024).

Menkes Budi juga menyampaikan upaya pencegahan malaria yang dapat dilakukan, mulai dari edukasi hingga skrining untuk mengurangi faktor risiko.

“Edukasi pencegahan malaria dapat dilakukan mulai dari mengajak masyarakat untuk memasang kelambu saat tidur, menggunakan losion anti-nyamuk, minum obat secara massal (momal) untuk mencegah komunitas tersebut terkena malaria, serta rajin melakukan skrining melalui tes RDT sehingga dapat mengurangi faktor risiko apabila terkena malaria,” tutur Menkes Budi.

Program percepatan eliminasi malaria diberi nama Tempo Kas Tuntas, yang merupakan singkatan dari Tanggulangi Eliminasi Malaria melalui Periksa darah, Obati dan Awasi Kepatuhan Pengobatan Sampai Tuntas.

Inovasi ini berfokus pada intervensi pada manusia dan vektor melalui upaya penemuan kasus, pengobatan sesuai standar, pengawasan konsumsi obat sampai tuntas, pemantauan pasca-pengobatan, serta intervensi vektor pada daerah dengan kasus positif.