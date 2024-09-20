Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Parah! WN Filipina Tinggal Ilegal 22 Tahun di NTT hingga Buka Toko Kelontong

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |21:43 WIB
Parah! WN Filipina Tinggal Ilegal 22 Tahun di NTT hingga Buka Toko Kelontong
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

KANTOR Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap EB (50), seorang warga negara asing (WNA) asal Filipina. EB kedapatan tinggal secara ilegal di Indonesia selama 22 tahun bahkan sampai buka usaha toko kelontong. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra mengungkapkan, yang bersangkutan masuk ke Indonesia melalui jalur tikus alias tak melewati prosedur keimigrasian. 

"EB diketahui tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah," ungkap Mahendra, Jumat (20/9/2024). 

EB dikatakannya pertama kali masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 2002. Tanpa dokumen perjalanan dan visa, ia nekat menyusup masuk ke Indonesia melalui Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

Pihaknya menangkap dia di Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, EB melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian. 

Adapun di Aimere, kata dia, wanita paruh baya tersebut bersuamikan orang setempat dan telah memiliki seorang anak. Ia bersama suaminya membuka toko kelontong di sana untuk membiayai kehidupan. 

"Yang bersangkutan tinggal menetap di Aimere. Lebih banyak hidup di Aimere, layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga," tutur Mahendra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192400//labuan_bajo-vJcR_large.jpg
Pascainsiden Fernando Martin, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192392//kapal-GlRa_large.jpg
Pelatih Valencia dan 3 Anaknya Jadi Korban, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192386//labuan_bajo-Qhed_large.jpg
Tragedi Labuan Bajo, Kemenpar dan Kedubes Spanyol Fokus Pencarian Fernando Martin dan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192363//tim_sar_evakuasi_korban_tenggelam_km_putri_sakinah-PqKu_large.jpeg
KM Putri Sakinah Tenggelam, Tim SAR Temukan Satu Korban di Perairan Pulau Padar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192240//kapal_tenggelam-OtXc_large.jpg
Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192227//kapal-wMR4_large.jpg
Tim SAR Temukan Barang Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Masih Hilang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement