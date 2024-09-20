Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nahas, Turis Korea Tewas saat Diving di Gili Lawa Labuan Bajo

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |21:35 WIB
Nahas, Turis Korea Tewas saat <i>Diving</i> di Gili Lawa Labuan Bajo
Turis Korea tewas saat diving di Labuan Bajo (Foto: Ist)
A
A
A

TURIS asal Korea Selatan, Park Sung Bae (48), tewas saat menyelam (diving) di Perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jasad korban sudah dievakuasi Tim SAR. 

Kepala Kantor SAR Maumere, Supriyanto Ridwan mengungkapkan, peristiwa nahas tersebut persisnya terjadi di Gili Lawa, kawasan perairan Taman Nasional (TN) Komodo pada Kamis kemarin

"Pada saat diving, korban tidak sadarkan diri," ungkap Supriyanto dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024). 

Pihaknya, kataSupriyanto, mengetahui kejadian ini usai mendapat informasi dari kru Kapal Motor (KM) Mutiara yang membawa korban berwisata ke tempat tersebut. 

"Kru kapal phinisi KM Mutiara yang membawa korban langsung menghubungi Tim SAR gabungan untuk bantuan evakuasi," tuturnya. 

Ia mengatakan, Tim SAR gabungan langsung terjun menuju lokasi begitu menerima informasi kejadian, menggunakan alat utama Rigid Inflatable Boat (RIB) 500 PK. 

Pukul 17.00 Wita, tuturnya, Tim SAR gabungan berpapasan dengan KM Mutiara. Mereka pun langsung melakukan pengecekan terhadap korban dan dinyatakan meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192400//labuan_bajo-vJcR_large.jpg
Pascainsiden Fernando Martin, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192392//kapal-GlRa_large.jpg
Pelatih Valencia dan 3 Anaknya Jadi Korban, Pelayaran Kapal Wisata di Labuan Bajo Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/25/3192386//labuan_bajo-Qhed_large.jpg
Tragedi Labuan Bajo, Kemenpar dan Kedubes Spanyol Fokus Pencarian Fernando Martin dan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192363//tim_sar_evakuasi_korban_tenggelam_km_putri_sakinah-PqKu_large.jpeg
KM Putri Sakinah Tenggelam, Tim SAR Temukan Satu Korban di Perairan Pulau Padar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192240//kapal_tenggelam-OtXc_large.jpg
Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192227//kapal-wMR4_large.jpg
Tim SAR Temukan Barang Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Masih Hilang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement