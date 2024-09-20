Nahas, Turis Korea Tewas saat Diving di Gili Lawa Labuan Bajo

TURIS asal Korea Selatan, Park Sung Bae (48), tewas saat menyelam (diving) di Perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jasad korban sudah dievakuasi Tim SAR.

Kepala Kantor SAR Maumere, Supriyanto Ridwan mengungkapkan, peristiwa nahas tersebut persisnya terjadi di Gili Lawa, kawasan perairan Taman Nasional (TN) Komodo pada Kamis kemarin

"Pada saat diving, korban tidak sadarkan diri," ungkap Supriyanto dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Pihaknya, kataSupriyanto, mengetahui kejadian ini usai mendapat informasi dari kru Kapal Motor (KM) Mutiara yang membawa korban berwisata ke tempat tersebut.

"Kru kapal phinisi KM Mutiara yang membawa korban langsung menghubungi Tim SAR gabungan untuk bantuan evakuasi," tuturnya.

Ia mengatakan, Tim SAR gabungan langsung terjun menuju lokasi begitu menerima informasi kejadian, menggunakan alat utama Rigid Inflatable Boat (RIB) 500 PK.

Pukul 17.00 Wita, tuturnya, Tim SAR gabungan berpapasan dengan KM Mutiara. Mereka pun langsung melakukan pengecekan terhadap korban dan dinyatakan meninggal dunia.