Kembalinya Tren Fashion Vintage, Gaya Klasik di Era Modern

Ketika London Fashion Week dimulai, mode ‘trophy vintage’ semakin banyak dicari. Samina Virk, CEO AS dari situs penjualan kembali fashion, Vestiaire Collective, menjelaskan bagaimana pakaian bekas kini menjadi pilihan utama dalam dunia fashion bahkan bagi tokoh fiksi seperti Emily dalam serial Emily in Paris.

Saat Bella Hadid mengenakan gaun putih vintage dari Gucci di Festival Film Cannes 2022, dia memilih gaun yang usianya lebih tua darinya.

Gaun tersebut dirancang oleh Tom Ford selama masa jabatannya di rumah mode Italia Gucci dan pertama kali diperkenalkan di catwalk Milan pada musim dingin tahun 1996, sekira 10 bulan sebelum Bella Hadid lahir.

Bella Hadid mengenakan gaun putih vintage dari Gucci di Festival Film Cannes 2022 (Foto: redcarpet-fashionawards.com)

“Vintage telah menjadi simbol status mewah tersendiri,” kata Samina Virk, CEO AS Vestiaire Collective, sebuah marketplace global untuk fashion desainer bekas.

“Sekarang ini bukan selalu tentang apa yang baru lagi, kadang tentang apa yang lama dan sulit ditemukan.”

Virk menjelaskan bahwa pembeli saat ini sering mencari ‘Gucci arsip’ di situs Vestiaire, bersama dengan brand seperti Prada, Miu Miu, dan Saint Laurent. Istilah ‘arsip’ ini tidak resmi, tapi umumnya berarti lebih dari 10 tahun dan cukup terkenal karena dikenakan di karpet merah atau iklan terkenal.

‘Trophy vintage’ adalah istilah lain yang digunakan untuk mendeskripsikan barang-barang ikonik yang sangat dicari, dengan selebriti seperti Emily Ratajkowski yang juga mendukung tren mengenakan barang bekas.

Vestiaire Collective tidak hanya berfokus pada barang-barang vintage. Situs ini juga menawarkan pakaian, sepatu, dan aksesori desainer yang mungkin hanya berasal dari beberapa musim lalu.