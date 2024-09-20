Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kembalinya Tren Fashion Vintage, Gaya Klasik di Era Modern

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |19:46 WIB
Kembalinya Tren Fashion Vintage, Gaya Klasik di Era Modern
Bella Hadid mengenakan gaun putih vintage dari Gucci di Festival Film Cannes 2022, (Foto: redcarpet-fashionawards.com)
A
A
A

Ketika London Fashion Week dimulai, mode ‘trophy vintage’ semakin banyak dicari. Samina Virk, CEO AS dari situs penjualan kembali fashion, Vestiaire Collective, menjelaskan bagaimana pakaian bekas kini menjadi pilihan utama dalam dunia fashion bahkan bagi tokoh fiksi seperti Emily dalam serial Emily in Paris.

Saat Bella Hadid mengenakan gaun putih vintage dari Gucci di Festival Film Cannes 2022, dia memilih gaun yang usianya lebih tua darinya. 

Gaun tersebut dirancang oleh Tom Ford selama masa jabatannya di rumah mode Italia Gucci dan pertama kali diperkenalkan di catwalk Milan pada musim dingin tahun 1996, sekira 10 bulan sebelum Bella Hadid lahir.

Bella Hadid mengenakan gaun putih vintage dari Gucci di Festival Film Cannes 2022 (Foto: redcarpet-fashionawards.com)
Bella Hadid mengenakan gaun putih vintage dari Gucci di Festival Film Cannes 2022 (Foto: redcarpet-fashionawards.com)

“Vintage telah menjadi simbol status mewah tersendiri,” kata Samina Virk, CEO AS Vestiaire Collective, sebuah marketplace global untuk fashion desainer bekas. 

“Sekarang ini bukan selalu tentang apa yang baru lagi, kadang tentang apa yang lama dan sulit ditemukan.” 

Virk menjelaskan bahwa pembeli saat ini sering mencari ‘Gucci arsip’ di situs Vestiaire, bersama dengan brand seperti Prada, Miu Miu, dan Saint Laurent. Istilah ‘arsip’ ini tidak resmi, tapi umumnya berarti lebih dari 10 tahun dan cukup terkenal karena dikenakan di karpet merah atau iklan terkenal.

‘Trophy vintage’ adalah istilah lain yang digunakan untuk mendeskripsikan barang-barang ikonik yang sangat dicari, dengan selebriti seperti Emily Ratajkowski yang juga mendukung tren mengenakan barang bekas.

Vestiaire Collective tidak hanya berfokus pada barang-barang vintage. Situs ini juga menawarkan pakaian, sepatu, dan aksesori desainer yang mungkin hanya berasal dari beberapa musim lalu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/194/3065641/tren_fashion_vintage_menggabungkan_budaya_dengan_kehidupan_jadi_alternatif-f65P_large.jpg
Tren Fashion Vintage, Menggabungkan Budaya dengan Kehidupan Jadi Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177161//gigi_bela_hadid-RwVG_large.jpg
Gigi dan Bella Hadid Kembali di Fashion Show 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171616//penyakit-JfZk_large.jpg
Apakah Penyakit Lyme yang Menyerang Bella Hadid Ada di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171607//ruam_lyme-TpCK_large.jpg
Penyebab dan Ciri Penyakit Lyme yang Menyerang Bella Hadid Sejak Usai 16 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171370//azizah_salsha_dan_rachel_vennya-pyla_large.jpg
Hot Gossip: Azizah Salsha Ogah Damai dengan Bigmo, Rachel Vennya Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/33/3171239//bella_hadid-HIpR_large.jpg
Kondisi Bella Hadid usai Divonis Penyakit Lyme, Ibunda Tulis Pesan Haru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement