Inspirasi Kostum Halloween di 2024, Deadpool Wolverine hingga Beetlejuice

Menjelang Halloween 2024, tren kostum mulai bermunculan dan menjadi perbincangan hangat. Pencarian untuk ide kostum Halloween meningkat pesat, dengan banyak orang terinspirasi oleh tokoh-tokoh populer dari film, acara TV, hingga karakter budaya yang kembali mendominasi tahun ini.

Beberapa karakter ikonik dan film terbaru menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin tampil beda dan memeriahkan pesta Halloween.

Berikut adalah beberapa kostum paling populer yang diprediksi akan mendominasi Halloween tahun ini berdasarkan rangkuman dari Modern Salon, Jumat (20/9/2024):

Deadpool dan Wolverine dari Pertarungan Ikonik di Dunia Marvel

Kostum superhero dari dunia Marvel selalu menjadi favorit. Tahun ini, Deadpool dan Wolverine berada di puncak popularitas. Dengan perilisan film Deadpool 3 yang sangat dinanti-nantikan, penggemar kedua karakter ini berlomba-lomba untuk menghidupkan kembali gaya mereka yang ikonik.

Inspirasi Kostum Halloween di 2024, Deadpool Wolverine hingga Beetlejuice (Foto: Marvel)

Kostum Deadpool dengan pakaian merah-hitam yang mencolok dan Wolverine dengan cakar tajamnya akan menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin tampil kuat dan heroik.

Bagi mereka yang suka berkreasi, kostum Deadpool dapat dibuat dengan mudah menggunakan pakaian ketat berwarna merah dan hitam, ditambah dengan beberapa aksesoris untuk melengkapi tampilan. Sementara itu, kostum Wolverine mungkin sedikit lebih menantang karena membutuhkan aksesori cakar, tetapi tetap bisa dibuat dengan kreativitas DIY.

Beetlejuice, Karakter Klasik yang Kembali Bersinar

Karakter Beetlejuice dari film karya Tim Burton kembali mencuri perhatian berkat pengumuman Beetlejuice 2. Karakter dengan rambut hijau liar, setelan hitam-putih bergaris, dan wajah menyeramkan ini telah menjadi ikon Halloween selama beberapa dekade.

Beetlejuice (Foto: IMDb)

Tahun ini, Beetlejuice kembali hadir sebagai salah satu pilihan kostum yang paling diminati. Untuk membuat tampilan Beetlejuice, Anda hanya perlu setelan bergaris yang dapat ditemukan di toko kostum atau bahkan toko pakaian biasa.

Tambahkan wig berwarna hijau atau cat rambut semprot, sedikit cat wajah putih, dan tentu saja, sikap nakal khas Beetlejuice. Dengan tampilan yang mencolok ini, Anda pasti akan mencuri perhatian di pesta Halloween.