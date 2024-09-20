Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Nino RAN Terlihat Gagah saat Gunakan Adat Jawa untuk Pernikahannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:57 WIB
Nino RAN Terlihat Gagah saat Gunakan Adat Jawa untuk Pernikahannya
Nino RAN Terlihat Gagah saat Gunakan Adat Jawa untuk Pernikahannya (Foto: Instagram)
A
A
A

Kabar gembira dari personel RAN, Nino Kayam. Musisi Tanah Air ini resmi menikah dengan sang kekasih bernama Dhabitannisa Auni. Kabar tersebut turut diunggah Nino di akun Instagram-nya, @ninokayam yang membagikan potret dirinya mengenakan baju pengantin adat Jawa.

Pernikahan penyanyi Indonesia ini turut dihadiri rekan selebritis Nino termasuk Vidi Aldiano. Pelantun Status Palsu ini hadir langsung dan membagikan momen sakral akad nikah Nino dan Dhabitannisa.

“The day,” tulis Vidi di akun Instagram-nya, @vidialdiano, Jumat (20/9/2024).

Nino RAN Terlihat Gagah saat Gunakan Adat Jawa untuk Pernikahannya (Foto: Instagram)
Nino RAN Terlihat Gagah saat Gunakan Adat Jawa untuk Pernikahannya (Foto: Instagram)

Dalam unggahan Insta Story Vidi, ia memerlihatkan momen saat Dhabitannisa berjalan menuju meja akad dengan kebaya adat Jawa yang anggun.

Nino dengan gagah dan penuh senyuman menanti sang wanita idaman untuk melakukan proses ijab kabul yang sakral ini. Terlihat suasana begiti khidmat dan penuh kebahagiaan.

Sementara itu, pernikahan Nino dan Dhabitannisa Auni ini juga menjadi sorotan dengan nuansa adat Jawa yang kental. Prosesi akad juga terlihat digelar intimate dan hanga dihadiri para rekan dan keluarga.

Alunan musik Jawa yang khas juga mengiringi prosesi akad nikah mereka. Dhabitannisa pun terlihat cantik memesona dengan kebaya adat Jawa lengkap dengan ornamen melati yang menambah kesan anggun dan memesona.

 

Halaman:
1 2
      
