HOME WOMEN FASHION

3 Potret Pesona Brooke Sansone Bergaun Putih, Si Istri Cantik Charlie Puth

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |15:30 WIB
3 Potret Pesona Brooke Sansone Bergaun Putih, Si Istri Cantik Charlie Puth
3 Potret Pesona Brooke Sansone, Istri Cantik Charlie Puth (Foto: Instagram @charlieputh)
PENYANYI terkenal Charlie Puth baru saja menikah, dengan mempersunting sang kekasih, Brooke Sansone. Pasangan ini resmi menikah pada 7 September lalu setelah dua tahun berpacaran.

Pernikahan keduanya diumumkan setelah 10 hari kemudian. Mereka diketahui menggelar pernikahan secara sederhana dan private, di rumah keluarga Puth di Montecito, California, Amerika Serikat.

Lewat akun Instagram pribadinya, @puthbrooke, Brooke membagikan momen tampilan dirinya menjadi pengantin dalam balutan gaun putih. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, dihimpun dari Instagram @puthbrooke, Jumat (20/9/2024)

1. Tampil anggun dengan gaun strapless: Potret cantik Brooke Sansone dalam balutan strapless gaun warna putih.

Brooke Puth (ig)

Gaun yang ia pakai ini memiliki model gaun ekor panjang menjuntai dramatis hingga menyapu lantai. Penampilannya terlihat simple namun tetap menunjukkan kesan anggun dan elegan.

 

