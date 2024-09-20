Coach Angkat Level Denim dan Warna Hitam di New York Fashion Week

BEBERAPA selebriti Indonesia nampak hadir dalam New York Fashion Week (NYFW). Beberapa di antaranya adalah Enzy Storia dan Syifa Hadju. Keduanya hadir di NYFW untuk peragaan Coach Spring 2025.

Coach pun membawa denim dan warna hitam pada Koleksi Fall 2024 kali ini. Perpaduan dua elemen sederhana ini pun menghasilkan penampilan yang kuat, serbaguna, dan penuh karakter.

Dalam koleksi Fall 2024 ini, Coach memberikan sentuhan khas yang mengombinasikkan denim dengan warna hitam, untuk gaya kasual namun tetap berkelas di musim gugur ini. Elemen ini pun cocok untuk dipakai dalam berbagai gaya dan suasana, dari nuansa rebel, hingga tampilan modern yang chic.

Dalam koleksi ini, Syifa Hadju terlihat menghadirkan sentuhan femininitas yang edgy. Dia tampil menggunakan rok pink berlayer dipadukan dengan atasan hitam dan boots hitam.