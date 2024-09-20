Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Coach Angkat Level Denim dan Warna Hitam di New York Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |13:11 WIB
Coach Angkat Level Denim dan Warna Hitam di New York Fashion Week
Tampilan Coach di NYFW. (Foto: Coach)
A
A
A

BEBERAPA selebriti Indonesia nampak hadir dalam New York Fashion Week (NYFW). Beberapa di antaranya adalah Enzy Storia dan Syifa Hadju. Keduanya hadir di NYFW untuk peragaan Coach Spring 2025. 

Coach pun membawa denim dan warna hitam pada Koleksi Fall 2024 kali ini. Perpaduan dua elemen sederhana ini pun menghasilkan penampilan yang kuat, serbaguna, dan penuh karakter.

Dalam koleksi Fall 2024 ini, Coach memberikan sentuhan khas yang mengombinasikkan denim dengan warna hitam, untuk gaya kasual namun tetap berkelas di musim gugur ini. Elemen ini pun cocok untuk dipakai dalam berbagai gaya dan suasana, dari nuansa rebel, hingga tampilan modern yang chic. 

Coach

Dalam koleksi ini, Syifa Hadju terlihat menghadirkan sentuhan femininitas yang edgy. Dia tampil menggunakan rok pink berlayer dipadukan dengan atasan hitam dan boots hitam. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Syifa Hadju Coach NYFW Enzy Storia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067083/enzy_storia-rJAW_large.jpg
Pesona Enzy Storia di Catwalk Paris Fashion 2024, Gak Kalah Sama Supermodel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/194/3061825/enzy_storia-OPkI_large.jpg
OOTD Minimalis Enzy Storia, Tampil Manis Bak ABG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/194/3060836/enzy_storia-ycjY_large.jpg
Tampilan Enzy Storia Bergaya ala New Yorker, Tanktop Putih Bikin Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/612/3057840/enzy_storia-DNyS_large.jpg
Gaya Summer Outfit ala Enzy Storia, Pakai Midi Dress Garis-garis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057320/enzy_storia-R0rm_large.jpg
Molen Kasetra Ultah Ke-40 Tahun, Enzy Storia: Stop Makan Sop Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057147/enzy_storia-VCJe_large.jpg
Rayakan Ultah Suami, Enzy Storia Bagikan Momen Kocak saat Dilamar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement