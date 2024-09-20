Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Cantik Valerie Thomas, Pamer Kulit Eksotis saat Hadiri Acara Fashion Show

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |09:08 WIB
Tampilan Cantik Valerie Thomas, Pamer Kulit Eksotis saat Hadiri Acara Fashion Show
Potret Valerie Thomas Pamerkan Kulit Eksotis. (Foto: Instagram)
A
A
A

VALERIE Thomas salah satu selebriti yang penampilannya kerap mencuri perhatian publik. Terlebih lagi dia sering memancarkan pesona eksotisnya dengan berbagai outfit yang dipakai.

Seperti pada postingannya ini, dia memakai busana dengan casual. Busana yang ia pakai itu untuk menghadiri acara fashion show. Berikut ulasannya dari Instagram @valerieethomas.

Tampil seksi
Valerie Thomas
Potret Valerie dalam balutan casual saat menghadiri acara fashion show. Putri dari Jeremy Thomas ini memakai kemben top yang sudah dimodifikasi sehingga terlihat lebih stylish. 

Dia memadukan outfitnya dengan high boots. Valerie pose sambil satu tangannya bersandar di lemari, dan tangan satunya bertolak pinggang. Tampilan seksinya bikin gagal fokus.

Paras cantiknya terpancar
Valerie Thomas
Artis 25 tahun ini memancarkan kecantikannya dengan polesan makeup tebal nuansa nude. Sementara itu rambut panjangnya distyling wavy hair.

"Cantiknya," tambah @anthoni***

 

Halaman:
1 2
      
