Tampilan Cantik Valerie Thomas, Pamer Kulit Eksotis saat Hadiri Acara Fashion Show

VALERIE Thomas salah satu selebriti yang penampilannya kerap mencuri perhatian publik. Terlebih lagi dia sering memancarkan pesona eksotisnya dengan berbagai outfit yang dipakai.

Seperti pada postingannya ini, dia memakai busana dengan casual. Busana yang ia pakai itu untuk menghadiri acara fashion show. Berikut ulasannya dari Instagram @valerieethomas.

Tampil seksi



Potret Valerie dalam balutan casual saat menghadiri acara fashion show. Putri dari Jeremy Thomas ini memakai kemben top yang sudah dimodifikasi sehingga terlihat lebih stylish.

Dia memadukan outfitnya dengan high boots. Valerie pose sambil satu tangannya bersandar di lemari, dan tangan satunya bertolak pinggang. Tampilan seksinya bikin gagal fokus.

Paras cantiknya terpancar



Artis 25 tahun ini memancarkan kecantikannya dengan polesan makeup tebal nuansa nude. Sementara itu rambut panjangnya distyling wavy hair.

"Cantiknya," tambah @anthoni***