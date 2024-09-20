Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Resmi Dibuka, Pelaku Bisnis Lokal Antusias Sambut Global Sources Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |15:12 WIB
Resmi Dibuka, Pelaku Bisnis Lokal Antusias Sambut Global Sources Indonesia
Global Sources Indonesia di JCC, Senayan. (Foto: dok Global Sources Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Global Sources Indonesia resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Acara disambut antusias dengan dihadiri oleh ribuan pengusaha lokal dan internasional yang terdiri dari importir, distributor, retailer, importir, pemilik brand OEM/ODM dan corporate buyer yang bergerak di produk elektronik dan lifestyle.

Acara ini dibuka oleh President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra, Vice President Global Sources Exhibition Wendy Lai, Vice President, Hong Kong Show and Overseas Show, Global Sources Jhon Kao, serta Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Jakarta Betty Endang Purbawati Aprilyan.

Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Teddy Sugianto, Ketua Umum Asosiasi Usaha Menengah Indonesia (AUMI) Ridwan Hamid, Sekretaris Jenderal, Asosiasi Peralatan & Pakaian Olahraga Indonesia (Equinoc) William Socrates, dan Bendahara Umum, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (APTIKNAS) Andri Sugondo, secara simbolis membuka pameran dengan melakukan pemotongan pita.

Vice President Global Sources Exhibition Wendy Lai menyampaikan, “Pameran tahun ini tumbuh 70 persen dari tahun lalu dengan penambahan kategori lifestyle yang berfokus pada produk Gifts & Premiums, Home & Kitchen, dan Sports & Outdoor."

"Dilengkapi juga dengan rangkaian konferensi dengan berbagai topik menarik, dan penghargaan Global Sources Indonesia Excellence Award untuk supplier dan buyer terpilih yang mengikuti acara ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, Global Sources Indonesia yang merupakan pameran dagang produk elektronik dan lifestyle diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

"Pameran ini memberikan peluang unik bagi bisnis untuk memamerkan produk dan layanan, membangun hubungan dengan mitra dan pelanggan potensial, serta tetap mengikuti tren dan inovasi terbaru dalam industri," ucapnya.

Global Sources Indonesia
Global Sources Indonesia digelar di JCC, Senayan, Jakarta. (Foto: dok Global Sources Indonesia)



Ia pun melanjutkan, Global Sources pun memiliki aplikasi Global Sources Online dan Global Sources Buyer dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat membantu terbangunnya komunitas untuk pertumbuhan industri.

Sementara itu, President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra menjelaskan, Global Sources Indonesia merupakan platform yang ideal untuk mempertemukan pemilik bisnis, distributor, importir, dan retailer dengan produsen, supplier, dan mitra bisnis dari negara lain, termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong untuk menjalin kerja sama strategis yang dapat mendorong ekspansi bisnis dan meningkatkan daya saing global.

"Global Sources Indonesia 2024 menjadi wadah bagi para pengusaha lokal untuk berkolaborasi, dan mengeksplorasi peluang bisnis baru di produk elektronik dan lifestyle. Kami berharap setiap pengunjung bisa lebih mengoptimalkan potensi yang ada pada event ini,” tuturnya.

Acara Global Sources Indonesia berlangsung pada 19-21 September 2024 di JCC, Senayan dan bisa dihadiri secara gratis. Untuk informasi lebih lanjut tentang acara ini dapat mengunjungi website Global Sources Indonesia.

(Agustina Wulandari )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/611/3192437//mua_buktikan_keunggulan_showty-4Ciz_large.jpg
Viral di Kalangan MUA dan Influencer, Ini Deretan Review Positif Tentang Produk Showty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192409//cum_date_bbri-gbIE_large.jpeg
Cum Date 29 Desember 2025, BBRI Beri Dividen Interim Rp20,6 Triliun bagi Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192406//kampanye_diskon_rame_rame_shopeefood-0FdX_large.jpg
Diskon Rame Rame ShopeeFood Tumbuhkan Penjualan Merchant Lokal dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192369//ekonomi_kerakyatan_bri-aT4B_large.jpeg
Dukung Ekonomi Rakyat, BRI Raih Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192352//ilustrasi_penerimaan_daerah-ec70_large.jpeg
Sama-sama Penerimaan Daerah, Ini Bedanya Pajak dan Retribusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/11/3192248//pb1_beralih_jadi_pbjt-EVoB_large.jpg
PB1 Beralih Jadi PBJT, Begini Aturannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement