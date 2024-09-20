Resmi Dibuka, Pelaku Bisnis Lokal Antusias Sambut Global Sources Indonesia

JAKARTA – Global Sources Indonesia resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Acara disambut antusias dengan dihadiri oleh ribuan pengusaha lokal dan internasional yang terdiri dari importir, distributor, retailer, importir, pemilik brand OEM/ODM dan corporate buyer yang bergerak di produk elektronik dan lifestyle.

Acara ini dibuka oleh President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra, Vice President Global Sources Exhibition Wendy Lai, Vice President, Hong Kong Show and Overseas Show, Global Sources Jhon Kao, serta Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Jakarta Betty Endang Purbawati Aprilyan.

Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Teddy Sugianto, Ketua Umum Asosiasi Usaha Menengah Indonesia (AUMI) Ridwan Hamid, Sekretaris Jenderal, Asosiasi Peralatan & Pakaian Olahraga Indonesia (Equinoc) William Socrates, dan Bendahara Umum, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (APTIKNAS) Andri Sugondo, secara simbolis membuka pameran dengan melakukan pemotongan pita.



Vice President Global Sources Exhibition Wendy Lai menyampaikan, “Pameran tahun ini tumbuh 70 persen dari tahun lalu dengan penambahan kategori lifestyle yang berfokus pada produk Gifts & Premiums, Home & Kitchen, dan Sports & Outdoor."



"Dilengkapi juga dengan rangkaian konferensi dengan berbagai topik menarik, dan penghargaan Global Sources Indonesia Excellence Award untuk supplier dan buyer terpilih yang mengikuti acara ini,” ujarnya.



Ia menambahkan, Global Sources Indonesia yang merupakan pameran dagang produk elektronik dan lifestyle diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

"Pameran ini memberikan peluang unik bagi bisnis untuk memamerkan produk dan layanan, membangun hubungan dengan mitra dan pelanggan potensial, serta tetap mengikuti tren dan inovasi terbaru dalam industri," ucapnya.

Global Sources Indonesia digelar di JCC, Senayan, Jakarta. (Foto: dok Global Sources Indonesia)





Ia pun melanjutkan, Global Sources pun memiliki aplikasi Global Sources Online dan Global Sources Buyer dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat membantu terbangunnya komunitas untuk pertumbuhan industri.

Sementara itu, President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra menjelaskan, Global Sources Indonesia merupakan platform yang ideal untuk mempertemukan pemilik bisnis, distributor, importir, dan retailer dengan produsen, supplier, dan mitra bisnis dari negara lain, termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong untuk menjalin kerja sama strategis yang dapat mendorong ekspansi bisnis dan meningkatkan daya saing global.



"Global Sources Indonesia 2024 menjadi wadah bagi para pengusaha lokal untuk berkolaborasi, dan mengeksplorasi peluang bisnis baru di produk elektronik dan lifestyle. Kami berharap setiap pengunjung bisa lebih mengoptimalkan potensi yang ada pada event ini,” tuturnya.



Acara Global Sources Indonesia berlangsung pada 19-21 September 2024 di JCC, Senayan dan bisa dihadiri secara gratis. Untuk informasi lebih lanjut tentang acara ini dapat mengunjungi website Global Sources Indonesia.

(Agustina Wulandari )