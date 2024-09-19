Tak Bisa Spontan, 3 Zodiak Ini Selalu Harus Bikin Rencana Detail

JIKA sebagian orang bisa dan mau bertindak spontan dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya ada juga orang-orang yang anti akan hal yang serba tiba-tiba, atau dengan kata lain segala hal dalam hidupnya, aktivitasnya semuanya harus terencana dengan detail.

Bukan hanya soal kehidupan pribadi, karir, atau keuangan, bahkan untuk acara-acara santai sepert pesta hingga sekadar minum kopi sekalipun. Menurut Letao Wang, astrolog dan konselor spiritual, beberapa zodiak memiliki kecenderungan untuk selalu menjadi si pembuat rencana. Dilansir dari Bustle, Minggu (22/9/2024) yuk simak penjelasannya di bawah ini.

1. Gemini: Si Gemini yang ceria tapi sering merasa bosan. Karena itu, mereka senang mengirimkan undangan pada teman-temannya untuk berkumpul.

Mau menjadi orang yang selalu mencari ide baru dan tidak ragu untuk menghubungi banyak orang guna merencanakan aktivitas, baik itu makan malam atau jalan-jalan.