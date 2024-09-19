Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Bisa Spontan, 3 Zodiak Ini Selalu Harus Bikin Rencana Detail

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |23:00 WIB
Tak Bisa Spontan, 3 Zodiak Ini Selalu Harus Bikin Rencana Detail
Tak Bisa Spontan, 3 Zodiak Ini Selalu Harus Bikin Rencana Detail (Foto: Wayhomestudio/Freepik)
A
A
A

 JIKA sebagian orang bisa dan mau bertindak spontan dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya ada juga orang-orang yang anti akan hal yang serba tiba-tiba, atau dengan kata lain segala hal dalam hidupnya, aktivitasnya semuanya harus terencana dengan detail.

Bukan hanya soal kehidupan pribadi, karir, atau keuangan, bahkan untuk acara-acara santai sepert  pesta hingga sekadar minum kopi sekalipun.  Menurut Letao Wang, astrolog dan konselor spiritual, beberapa zodiak memiliki kecenderungan untuk selalu menjadi si pembuat rencana. Dilansir dari Bustle, Minggu (22/9/2024) yuk simak penjelasannya di bawah ini.

1. Gemini: Si Gemini yang ceria tapi sering merasa bosan. Karena itu, mereka senang mengirimkan undangan pada teman-temannya untuk berkumpul.

Mau menjadi orang yang selalu mencari ide baru dan tidak ragu untuk menghubungi banyak orang guna merencanakan aktivitas, baik itu makan malam atau jalan-jalan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174//zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192097//shio-Mwvr_large.jpg
Daftar Shio Paling Beruntung di Tahun Kuda Api 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement