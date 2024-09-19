Banyak Menuntut, 4 Zodiak Ini Manja Banget!

SETIAP zodiak memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk cara mereka merespons situasi yang tidak berjalan sesuai keinginan.

Beberapa zodiak terkenal lebih banyak menuntut ketika merasa terganggu atau menghadapi hambatan, daripada tanda zodiak lainnya. Akhirnya sampai dikenal sebagai orang yang paling manja, atau istilahnya biasa disebut spoiled brat.

Penasaran apakah ada tanda zodiak Anda? Berikut empat zodiak yang banyak menuntut dan paling manja ketika keinginannya tak tercapai, sebagaimana dikutip dari Times of India, Minggu (22/9/2024)

1. Aries: Dikenal memiliki sifat yang sangat tegas dan menuntut. Mereka menginginkan segala sesuatu terjadi sesuai jadwal dan aturan mereka. Jika menghadapi kesulitan atau keterlambatan, cenderung bereaksi dengan amarah atau ketidaksabaran. Ditambah lagi dengan kepribadian yang berapi-api.

2. Taurus: Punya reputasi sebagai sosok yang keras kepala, tipe orang yang berjuang keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu makanan, lingkungan yang nyaman, atau keinginan lainnya. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan mereka, si Taurus langsung menunjukkan ketidakpuasan dengan cara cemberut atau bahkan menolak untuk bekerja sama.