Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Zodiak Paling Suka Bergosip, Leo Nomor 1

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |17:00 WIB
6 Zodiak Paling Suka Bergosip, Leo Nomor 1
6 Zodiak Paling Suka Bergosip (Foto: 8photos/Freepik)
A
A
A

BERGOSIP tak dipungkiri sudah menjadi aktivitas bagian dari kehidupan sosial banyak orang di banyak tempat. Mulai dari lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat umum, hingga tentunya tempat kerja.

Nah, secara astrologi tendensi kesukaan untuk bergosip ini bisa sedikit banyak dilihat dari karakter alami bawaan yang ada pada beberapa zodiak. Apakah zodiakmu termasuk? Dilansir dari Times of India, Minggu (21/9/2024) ini dia enam zodiak yang paling dikenal gemar berbagi cerita dan gossip.

1. Leo: Leo suka menjadi pusat perhatian, dan salah satu cara untuk terus menjadi sorotan adalah dengan berbagi gosip menarik. Kepribadian Leo yang memikat serta kecintaannya pada sorotan membuat mereka sangat ahli dalam menyampaikan berita terkini. Gosip dari Leo selalu memiliki elemen dramatis dan menghibur.

2. Sagittarius: Dikenal dengan kecintaannya pada pengalaman baru. Ini termasuk ketertarikan mereka terhadap cerita-cerita menarik tentang orang lain. Makanya, tak  hanya senang mengumpulkan informasi, tetapi juga berbagi cerita dengan penuh humor dan keberanian. Sagitarius memiliki bakat untuk menjadikan gosip sebagai bagian dari petualangan hidupnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174//zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192097//shio-Mwvr_large.jpg
Daftar Shio Paling Beruntung di Tahun Kuda Api 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement