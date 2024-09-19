Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IShowSpeed Bingung Batik Milik Indonesia atau Malaysia, Ini Jawaban UNESCO

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:01 WIB
IShowSpeed Bingung Batik Milik Indonesia atau Malaysia, Ini Jawaban UNESCO
IShowSpeed Bingung Batik Milik Indonesia atau Malaysia, Ini Jawaban UNESCO (Foto; Youtube IShowSpeed saat menerima batik)
A
A
A

Youtuber IShowSpeed bingung batik milik Indonesia atau Malaysia. Ini terjadi saat IShowSpeed mendapat batik ketika berada di Malaysia.

Saat itu IShowSpeed mendapat batik dari fans-nya ketika berada di dalam mobil.

"Ini merupakan pakaian tradisional Malaysia, batik batik," kata salah seorang fans seraya menyerahkan batik kepadanya.

IShowSpeed
IShowSpeed

IShowSpeed pun mencari tahu apakah benar batik berasal dari Malaysia. Dia pun mencari di google dan menemukan batik berasal dari Indonesia.

Netizen Indonesia pun bersuara, mereka dengan lantang menyebut batik merupakan warisan tak benda Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO.

UNESCO telah menetapkan batik warisan budaya Indonesia pada 2 Oktober 2009. Penetapan itu didasarkan pada teknik, simbolisme, serta budaya seputar pakaian katu dan sutra yang diwarnai dengan tangan.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
