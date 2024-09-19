Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret YouTuber IShowSpeed Berkunjung ke Indonesia, Dapat Batik Merah dari Penggemar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:42 WIB
Potret YouTuber IShowSpeed Berkunjung ke Indonesia, Dapat Batik Merah dari Penggemar
IShowSpeed Pakai Batik Indonesia. (Foto: Youtube)
A
A
A

YOUTUBER asal Amerika Serikat, IShowSpeed belakangan mencuri perhatian setelah kedatangannya ke Indonesia. Saat berkunjung ke Indonesia dia melakukan live streaming yang ditonton lebih dari 1 juta orang.

Selama di Indonesia, IShowSpeed mengunjungi beberapa tempat menarik, mulai dari kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat hingga masuk ke rumah hantu yang menarik perhatian adalah dia memakai batik khas Indonesia.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari channel YouTube IShowSpeed. 

Pakai batik merah

IShowSpeed

Saat berkunjung ke Kota Tua, IShowSpeed mendapatkan hadiah batik dari salah satu penggemarnya. Batik yang dia pakai itu memiliki model lengan panjang. Dia menjadikan batik merah tersebut sebagai outer.

Sang Youtuber terlihat sangat melokal sekali dalam video tersebut. Bahkan ia tak sungkan menyapa orang-orang yang ada di kawasan Kota Tua.

Pakai Batik khas Indonesia

IShowSpeed

Sebelumnya, saat berkunjung ke Malaysia dia mendapat hadiah batik dari penggemarnya. Orang tersebut mengatakan batik berasal dari Malaysia.

“Ini baju tradisional Malaysia, batik, batik. Anda harus coba pakai batik,"kata salah seorang penggemar kepada IShowSpeed.

Setelah menerima batik, IShowSpeed langsung browsing di Google. Ia menemukan fakta bahwa batik berasal dari Indonesia. Ia pun memutuskan ke Indonesia dan berhasil menjajal batik khas nusantara.

 

Halaman:
1 2
      
