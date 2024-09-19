Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Moment Sadboy Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Australia Bikin Netizen Terenyuh

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:36 WIB
Moment Sadboy Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Australia Bikin Netizen Terenyuh
Moment Sadboy Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Australia Bikin Netizen Terenyuh, (Foto: Okezone)
Pratama Arhan menjadi perbincangan usai laga Timnas Indonesia melawan Australia yang berujung imbang 0-0. Dalam pertandingan tersebut, Pratama tampil apik dan berhasil menjaga asa Timnas Indonesia.

Namun ada yang menarik saat laga tersebut berjalan. Moment saat Pratama Arhan tengah menyesap air mineral di pinggir lapangan terekam sedang seorang diri.

Yang unik adalah iklan yang muncul saat Pratama Arhan terlihat seorang diri tersebut. Mengutip unggahan milik akun X @hwasalty, tagline iklan tersebut dinilai netizen pas dengan suasana biduk rumah tangga Arhan.

Pratama Arhan
Pratama Arhan

“Untuk Semua Jenis Luka, Kecuali Luka Hati”, dan lewat tepat saat Pratama Arhan tersorot kamera.

Iklan itu mengingatkan netizen terkait kisruh rumah tangga antara Arhan dan sang istri tercinta Azizah Salsha yang heboh dengan isu perselingkuhan belum lama ini.  

