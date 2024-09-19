Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

IShowSpeed Sebut Lucinta Luna Asal Malaysia, Netizen Indonesia: Kami Ikhlas!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:58 WIB
IShowSpeed Sebut Lucinta Luna Asal Malaysia, Netizen Indonesia: Kami Ikhlas!
IShowSpeed Sebut Lucinta Luna Asal Malaysia, Netizen Indonesia: Kami Ikhlas (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Lucinta Luna mendadak menjadi viral setelah disebut oleh Youtuber IShowSpeed. Terkagum dengan kecantikan Lucinta Luna, IShowSpeed bahkan mengejar idolanya itu.

Seolah sedang mendapatkan momen langka bisa bertemu transgender kontroversional di Indonesia itu, IShowSpeed membagikan momen tersebut di akun X miliknya.

YouTuber tersebut tak hanya antusias berlarian sampai dicegat sejumlah petugas, ia juga tampak dengan percaya diri mengklaim bahwa Lucinta Luna merupakan transgender terkenal asal Malaysia.

Lucinta Luna (Foto: Instagram)
Lucinta Luna (Foto: Instagram)

Saking tergila-gilanya, IShowSpeed juga sampai berteriak memanggil Lucinta Luna dengan sebutan “Baddie”.

Aksi antuasis Youtuber tersebut lantas viral dan turut diunggah ulang di akun Lucinta Luna. Ia sendiri tak menyangka jika ada sosok penggemar terkenal yang bisa sampai tergila-gila padanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/33/3032991/turun_34_kilogram_lucinta_luna_percaya_diri_pamer_perut_ramping-bXLw_large.jpg
Turun 34 Kilogram, Lucinta Luna Percaya Diri Pamer Perut Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/620/2492353/muhammad-fattah-jadi-lucinta-luna-itu-tertekan-Mc8XR9t9yG.jpg
Muhammad Fatah: Jadi Lucinta Luna Itu Tertekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/30/620/2286427/divonis-1-5-tahun-penjara-lucinta-luna-enggan-banding-NCGueiwFR0.jpg
Divonis 1,5 Tahun Penjara, Lucinta Luna Enggan Banding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701//lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/33/3161325//lucinta_luna-ca2B_large.JPG
Dukung Nikita Mirzani Padahal Pernah Jadi BA Reza Gladys, Lucinta Luna Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/51/3157887//ishowspeed_menjagokan_timnas_indonesia_juara_piala_dunia_2030_okezone-KTBj_large.jpg
IShowSpeed Jagokan Timnas Indonesia Juara Piala Dunia 2030, Ini Penyebabnya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement