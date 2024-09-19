IShowSpeed Sebut Lucinta Luna Asal Malaysia, Netizen Indonesia: Kami Ikhlas!

IShowSpeed Sebut Lucinta Luna Asal Malaysia, Netizen Indonesia: Kami Ikhlas (Foto: Instagram)

NAMA Lucinta Luna mendadak menjadi viral setelah disebut oleh Youtuber IShowSpeed. Terkagum dengan kecantikan Lucinta Luna, IShowSpeed bahkan mengejar idolanya itu.

Seolah sedang mendapatkan momen langka bisa bertemu transgender kontroversional di Indonesia itu, IShowSpeed membagikan momen tersebut di akun X miliknya.

YouTuber tersebut tak hanya antusias berlarian sampai dicegat sejumlah petugas, ia juga tampak dengan percaya diri mengklaim bahwa Lucinta Luna merupakan transgender terkenal asal Malaysia.

Lucinta Luna (Foto: Instagram)

Saking tergila-gilanya, IShowSpeed juga sampai berteriak memanggil Lucinta Luna dengan sebutan “Baddie”.

Aksi antuasis Youtuber tersebut lantas viral dan turut diunggah ulang di akun Lucinta Luna. Ia sendiri tak menyangka jika ada sosok penggemar terkenal yang bisa sampai tergila-gila padanya.