Anak Gadis Ini Ungkap Alasan Tak Terduga untuk Gunakan CCTV di Kepalanya

(Foto: odditycentral)

Seorang ayah di Pakistan menarik perhatian publik setelah memasang kamera pengawas di kepala putrinya untuk memantau aktivitasnya sepanjang hari.

Dalam sebuah video yang viral di Twitter berjudul 'Keamanan Tingkat Lanjut' memperlihatkan seorang wanita Pakistan mengenakan kamera CCTV di kepala yang tertutup burka.

Melansir dari odditycentral, Kamis (19/9/2024), saat diwawancarai wanita tersebut menjelaskan bahwa ide tersebut berasal dari ayahnya. Meskipun tampak aneh, Ia mengaku tidak keberatan mengenakan kamera tersebut karena mengetahui kekhawatiran orang tuanya terhadap keselamatannya.

Anak Gadis Ini Ungkap Alasan Tak Terduga untuk Gunakan CCTV di Kepalanya (Foto: X)

Wanita yang tidak disebutkan namanya ini mengungkapkan bahwa inspirasi untuk menggunakan kamera pengawas ini datang dari kematian tragis seorang wanita muda di Karachi. Ayahnya, yang ia sebut sebagai "penjaga keamanan pribadi", berpendapat bahwa kamera tersebut akan membantunya memantau putrinya dengan lebih dekat.

Walaupun langkah keamanan ini tampak terlihat konyol, wanita muda tersebut menegaskan bahwa ancaman kekerasan terhadap wanita di Karachi sangat nyata. Kekhawatiran tersebut membuat keluarganya merasa perlu mengambil langkah untuk memastikan keselamatannya.

Masih belum jelas bagaimana kamera pengawas tersebut diberdayakan dan bagaimana ayahnya dapat mengakses rekaman dari kamera tersebut. Bahkan jika kedua masalah ini dapat diatasi, banyak pengguna media sosial yang mengkritik bahwa kamera tersebut mungkin tidak efektif jika seseorang menyerang dari belakang.

Meskipun demikian, bisa jadi keluarga wanita tersebut berharap bahwa hanya dengan adanya kamera pengawas dapat menakut-nakutkan siapapun dengan niat buruk.

(Kemas Irawan Nurrachman)