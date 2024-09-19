Menguntit dengan Menelpon Istri hingga 100 Kali Sehari, Suami Posesif Ini Akhirnya Ditangkap

SEORANG pria berusia 38 tahun di Amagasaki, Prefektur Hyogo, Jepang, baru-baru ini ditangkap karena menguntit istrinya sendiri.

Bagaimana tidak, pasalnya selama berminggu-minggu, pria tersebut menelepon istrinya tanpa berbicara. Sang suami menelpon istrinya tersebut, bukan sekali dua kali tapi terkadang hingga lebih dari 100 kali sehari.

Semakin memperburuk keadaan, panggilan telepon tersebut dilaporkan selalu dilakukan secara anonim, sehingga nomornya sulit untuk diblokir.

Kejadian tersebut dimulai pada 10 Juli, ketika wanita berusia 31 tahun itu mulai menerima panggilan misterius setiap hari. Kecurigaannya mulai muncul ketika dia menyadari bahwa panggilan tersebut tidak pernah terjadi pada malam hari, terutama saat dia sedang menggunakan telepon suaminya untuk bermain video game.

Setelah berminggu-minggu mengalami teror melalui telepon, wanita itu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa pelaku sebenarnya adalah suaminya sendiri, dikutip dari Odditycentral, Kamis (19/9/2024)