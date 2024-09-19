Reaksi Orang Tua saat Nonton Tandis Family, Netizen: Ganggu Privasi Anak!

REAKSI Orang Tua Saat Nonton Tandis Family, akan dibahas pada artikel berikut. Baru-baru ini viral media sosial TikTok, dengan kontroversi pro kontra yang menimpa Tandis Family terkait pemasangan CCTV di kost anak mereka, Dave.

Tindakan tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari publik, termasuk kontroversi mengenai privasi anak.

Banyak yang mengkritik keputusan tersebut, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap privasi Dave. Sementara itu, pihak keluarga berpendapat bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian dan keamanan untuk Dave, serta mencegah hal-hal yang tak diinginkan.

Kontroversi lainnya ketika Dave harus berjalan sepanjang 3 KM untuk pergi ke kampusnya. Keseharian Dave yang berjalan sejauh 3 KM itu juga tak lupu mendapat banyak respon negatif dari netizen. Banyak yang beranggapan bahwa kedua orang tua Dave adalah orangtua yang pelit ke anak sendiri.

Banyak konten kreator yang memparodikan peristiwa tersebut dan sempat menjadi tren parodi di TikTok. Peristiwa tersebut pun, mengundang berbagai tanggapan dari para orang tua yang merasa tidak setuju dengan perlakuan Tandis Family.