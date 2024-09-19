Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Protektif Parah, Pria Ini Pasang CCTV di Atas Kepala Putrinya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |12:13 WIB
Protektif Parah, Pria Ini Pasang CCTV di Atas Kepala Putrinya
Viral Perempuan Pakistan pakai CCTV di Kepala. (Foto: X)
A
A
A

BAGI mereka yang memiliki anak, tentu saja protektif terhadap keselamatan anaknya, apalagi jika anak tersebut perempuan. Berbagai macam cara akan dilakukan orang tua demi memastikan anaknya baik-baik saja.

Tentu saja tindakan protektif ini harus memiliki batasan, sehingga anak tidak merasa terganggu. Tapi, Seorang ayah asal Pakistan ini kelewat protektif akan keselamatan putrinya, hingga menyuruh putrinya mengenakan kamera pengintai di kepalanya agar ia dapat mengawasinya.

Seperti dilansir dari Odditycentral, baru-baru ini kelakuan seorang pria Pakistan menjadi viral di X (Twitter) karena memasang kamera pengintai di kepala putrinya yang masih kecil. Hal ini dilakukan agar dia dapat memantau aktivitas anak kesayangannya itu sepanjang hari dan memastikan bahwa putrinya baik-baik saja.

Viral CCTV

Dalam sebuah video viral berjudul 'Next Level Security', wanita Pakistan tersebut terlihat sedang diwawancarai sambil mengenakan kamera CCTV di kepalanya yang tertutup burka. Ketika ditanya tentang aksesori aneh tersebut, ia mengatakan bahwa itu adalah ide ayahnya, seraya menambahkan bahwa ia tidak keberatan karena ia tahu orang tuanya khawatir akan keselamatannya.

Wanita yang tidak disebutkan namanya itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa ide mengenakan apa yang kita anggap sebagai kamera bertenaga baterai. Ayahnya terinspirasi menggunakan kamera ini setelah adanya kematian tragis wanita muda di Karachi. 

Ayahnya, yang ia panggil "satpam pribadinya," rupanya memberi tahu bahwa kamera pengawas akan membantunya mengawasinya lebih ketat, dan ia setuju untuk memakainya.

 

Halaman:
1 2
      
