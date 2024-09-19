Cerdas, Pria Ini Ubah Rumahnya Jadi Istana Mainan agar Anak Tak Kecanduan Gadget

BANYAK cara diupaya orangtua agar anak-anaknya tidak kecanduan dengan gadget. Seperti yang dilakukan pria di China ini yang mengubah rumahnya menjadi istana mainan.

Pria tersebut memanfaatkan barang yang ada di rumahnya seperti pipa kap mesin untuk dibentuk menjadi naga merah muda. Tak ayal aksi tersebut memikat hati banyak pengguna internet, seperti dinukil dari SCMP.

Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Henan Broadcasting System belum lama ini, ayah berusia 35 tahun, bermarga Zhang, Zhengzhou, provinsi Henan, menguraikan motivasinya dan proses di balik transformasi rumahnya.

Naga merah yang dibuat dari pipa untuk mengalihkan anak dari gadget

"Jika saya tidak mengizinkan putri saya menggunakan ponsel atau tablet, ia membutuhkan aktivitas alternatif untuk membuatnya tetap aktif. Mainan sangat ideal untuk anak berusia sekitar tiga atau empat tahun," jelas Zhang.

Keinginan itu terlintas setelah mengamati putri kecilnya, yang dipanggil Nini, menghabiskan banyak waktu di depan layar. Zhang pun memutuskan untuk membuat mainan buatan sendiri untuk merebut perhatian sang anak.

Transformasi istana menjadi rumah bukanlah usaha sesaat. Zhang membuat sekira 300 mainan untuk putrinya, termasuk rel kereta api di sepanjang langit-langit rumah mereka.

Ia bahkan mengubah pintu rumah mereka menjadi tempat bermain Tetris. Putrinya bermain di satu sisi sementara Zhang, yang berada di sisi lain, membantu memindahkan balok-balok seperti dalam permainan video klasik.

"Saya membuat pintu ini beberapa hari yang lalu dan memotong lubang besar di bagian tengah untuk Tetris. Mainan ini jelas membutuhkan bantuan dari ayah," kata Zhang.