Tampilan Wulan Guritno Solo Traveling, Pakai Dress Ketat Pamer Body Mirip Gitar Spanyol

WULAN Guritno salah satu artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Pasalnya, di usia 43 tahun ini penampilan dia masih terlihat seperti anak muda.

Seperti pada postingan terbarunya saat Wulan Guritno menjalani solo traveling. Tak lupa dia membagikan momen tersebut di laman Instagram pribadinya.

“Solo travel,” tulis Wulan dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @wulanguritno.

Pada foto pertamanya Wulan menunjukkan gaya outfitnya sambil mirror selfie. Dia memakai dress ketat warna krem dipadukan dengan jaket jeans dan sneakers.

Mengenakan busana ketat, tubuh ideal Wulan begitu terlihat. Meskipun sudah kepala empat, penampilannya bak ABG.

Gaya Wulan makin kece dengan kacamata hitam sambil menenteng handbag merek Goyard warna hitam. Foto tersebut menunjukkan dirinya sedang berada di bandara.