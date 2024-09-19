Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kenapa Harus Cari Skincare yang Punya Niacinamide?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |18:44 WIB
Kenapa Harus Cari Skincare yang Punya Niacinamide?
Skincare mengandung Niacinamide. (Foto: Freepik)
A
A
A

KANDUNGAN skincare saat ini memang sudah sangat beragam, dan juga lebih spesifik. Nah, salah satu kandungan skincare yang populer saat ini adalah niacinamide.  

Niacinamide juga berperan sebagai bahan pemutih kulit yang dapat membantu menghilangkan flek hitam sekaligus mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan.

Niacinamide atau dikenal juga dengan vitamin B3 merupakan bahan perawatan kulit yang memiliki banyak manfaat bagi kulit, seperti membantu menguatkan kulit dan mengurangi kemerahan pada wajah.

"Niacinamide menjadi semakin populer karena merupakan bahan serbaguna, pilihan bagus untuk membantu mengatasi masalah perawatan kulit seperti perubahan warna dan kemerahan sekaligus menenangkan kulit," jelas Dr. Marisa Garshick, MD, dokter kulit bersertifikat. di New York dan New Jersey.

Bahan ini meningkatkan produksi ceramide di kulit dan membantu menciptakan penghalang untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dan terlindungi dari pemicu lingkungan seperti polusi dan sinar UV.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170940/skincare-w1BX_large.jpg
4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398/cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441/bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/611/3161692/skincare-SP03_large.jpg
BPOM Cabut 21 Izin Edar Skincare, Ada Produk Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/611/3161521/skincare-cbeM_large.jpg
Kenapa Vitamin C Tidak Boleh Digabung dengan Kandungan AHA/BHA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/611/3159588/skincare-4oHt_large.jpg
Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement