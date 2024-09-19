Kenapa Harus Cari Skincare yang Punya Niacinamide?

KANDUNGAN skincare saat ini memang sudah sangat beragam, dan juga lebih spesifik. Nah, salah satu kandungan skincare yang populer saat ini adalah niacinamide.

Niacinamide juga berperan sebagai bahan pemutih kulit yang dapat membantu menghilangkan flek hitam sekaligus mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan.

Niacinamide atau dikenal juga dengan vitamin B3 merupakan bahan perawatan kulit yang memiliki banyak manfaat bagi kulit, seperti membantu menguatkan kulit dan mengurangi kemerahan pada wajah.

"Niacinamide menjadi semakin populer karena merupakan bahan serbaguna, pilihan bagus untuk membantu mengatasi masalah perawatan kulit seperti perubahan warna dan kemerahan sekaligus menenangkan kulit," jelas Dr. Marisa Garshick, MD, dokter kulit bersertifikat. di New York dan New Jersey.

Bahan ini meningkatkan produksi ceramide di kulit dan membantu menciptakan penghalang untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dan terlindungi dari pemicu lingkungan seperti polusi dan sinar UV.