BEAUTY

3 Cara Hilangkan Kantung Mata dengan Bahan-Bahan Rumahan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:49 WIB
3 Cara Hilangkan Kantung Mata dengan Bahan-Bahan Rumahan
Tips Hilangkan Kantung Mata. (Foto: Freepik)
A
A
A

LINGKARAN hitam dan kantung mata kerap muncul karena banyak hal. Tentu saja, kantung mata ini akan merusak penampilan atau bahkan membuat seseorang terlihat lebih tua. 

Biasanya, lingkaran hitam dan kantung mata ini disebabkan karena kolagen yang melemah seiring bertambahnya usia, akibatnya elastisitas kulit berkurang. Memang, ada perawatan yang dapat membuat mata lebih cerah serta awet muda.

Seperti dikutip dari Pinkvilla, berikut tiga cara perawatan rumahan untuk menghilangkan lingkaran hitam, dan tentu saja kantung mata yang muncul.

Kentang
Kentang bisa menjadi pilihan bagus untuk membuat kulit lebih sehat dan tampak lebih muda. Kentang pun kaya akan vitamin C dan berperan penting dalam menghasilkan kolagen.

Caranya, Parut kentang dan rendam bola kapas dengan jus yang diekstrak dari kentang. Tempatkan ini di mata Anda selama 15 sampai 20 menit. Kulit akan menyerap vitamin dan meningkatkan sifat kolagen sehingga membuat kulit sensitif di dekat mata terasa lembut dan segar.

